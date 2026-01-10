La Junta de Andalucía inicia las obras del nuevo IES de Benalmádena

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, asistió este viernes al acto de colocación de la primera piedra de las obras de construcción del nuevo Instituto de Educación Secundaria de Benalmádena, que contará con un presupuesto total de 10,7 millones.

En declaraciones a los periodistas en dicho municipio, Castillo destacó que esta obra responde a «la alta demanda de escolarización de la zona», con tres líneas de Secundaria Obligatoria y dos de Bachillerato, con un total de 500 puestos escolares.

40 millones de presupuesto

«Este nuevo centro demuestra el firme compromiso de la Junta con la educación y con la provincia de Málaga, donde actualmente la Consejería tiene en ejecución 50 actuaciones por un presupuesto estimado cercano a los 40 millones de euros, dentro de los planes de infraestructuras en vigor», informó.

Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, puso la construcción del nuevo IES como ejemplo de colaboración institucional, «al ser un proyecto que requería remar juntos, y la cesión de la parcela por parte del Ayuntamiento de Benalmádena ha sido determinante».

El compromiso del Gobierno andaluz con la educación pública, en el caso de la provincia de Málaga, se traduce, aseguraron, en la realización de 465 obras en infraestructuras educativas con una inversión de 88 millones de euros, que se han destinado a la construcción de nuevos centros de secundaria en Las Lagunas-Mijas, Las Chapas-Marbella, San Pedro Alcántara, Rincón de la Victoria o Málaga capital, así como la ampliación de otros centros .

Asimismo, precisaron que hay otras 50 obras aún en ejecución, por valor de 40 millones de euros, que están permitiendo construir nuevos centros o mejorar los ya existentes, «como están pudiendo comprobar ya los vecinos de Fuengirola, Campanillas o Málaga capital, a los que ahora se suma este nuevo centro de Benalmádena Pueblo».

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, calificó el inicio de las obras del nuevo instituto como «un día histórico» para el municipio, asegurando que se trata de una jornada que quedará marcada en la memoria de todos. «Hoy, por fin, comienzan las obras del nuevo instituto, y lo hacen con hechos, no con palabras», subrayó.

El nuevo instituto se ubica sobre una parcela de 5.760 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento y situada en la urbanización Retamar Santa Matilde, una zona de expansión próxima al pueblo de Benalmádena, y dispondrá de una superficie construida de 4.814 metros cuadrados, distribuida en zona docente, área de administración, servicios comunes y espacios exteriores.

Distribución de los espacios

El edificio se organizará en cuatro niveles. En la planta inferior, por la que se accede al centro, se situará la zona de administración, con los espacios de secretaría, conserjería y reprografía, despachos de secretario/a, dirección, jefatura de estudios, AMPAS y alumnado, sala de orientación, sala de profesorado y aseos, además de la biblioteca y otras aulas.

En planta P-1, al nivel de la pista polideportiva, se ubicarán la cafetería y el gimnasio. En las plantas primera y segunda habrá seis aulas polivalentes de Secundaria en cada planta (un total de 12) y otros espacios. En planta tercera se localizarán cuatro aulas polivalentes de Bachillerato, junto con los aseos, laboratorio, aulas de dibujo, de tecnología, de apoyo y de desdoble.