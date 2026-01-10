Muere un motorista de 53 años tras salirse de la autovía A-7 en Manilva

Un hombre de 53 años ha fallecido este sábado después de salirse de la vía la motocicleta que conducía en la autovía A-7 a su paso por la localidad malagueña de Manilva, han informado fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía.

El accidente se ha producido en el kilómetro 1.086 de la citada vía en dirección a Cádiz sobre las 10.36 horas, cuando varios conductores han alertado del choque del motorista contra el quitamiedos.

Al lugar han acudido efectivos de la Guardia Civil y de los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes han certificado su fallecimiento.

Se trata del segundo accidente de tráfico mortal en la provincia malagueña en menos de 24 horas, después de que la noche de este viernes falleciera un hombre de 59 años al colisionar frontalmente dos vehículos en Cártama, en un siniestro en el que otras tres personas resultaron heridas.