Accidentes de tráfico
Muere un motorista de 53 años tras salirse de la autovía A-7 en Manilva
El accidente ocurrió en el kilómetro 1.086 de la A-7 en dirección a Cádiz, cuando el motorista impactó contra el quitamiedos
Un hombre de 53 años ha fallecido este sábado después de salirse de la vía la motocicleta que conducía en la autovía A-7 a su paso por la localidad malagueña de Manilva, han informado fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía.
El accidente se ha producido en el kilómetro 1.086 de la citada vía en dirección a Cádiz sobre las 10.36 horas, cuando varios conductores han alertado del choque del motorista contra el quitamiedos.
Al lugar han acudido efectivos de la Guardia Civil y de los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes han certificado su fallecimiento.
Se trata del segundo accidente de tráfico mortal en la provincia malagueña en menos de 24 horas, después de que la noche de este viernes falleciera un hombre de 59 años al colisionar frontalmente dos vehículos en Cártama, en un siniestro en el que otras tres personas resultaron heridas.
- El caso de Juan Antonio tras 15 años desaparecido en la Sierra de Mijas: “Se dejó de buscar a Juan Antonio tras una llamada falsa”
- Torremolinos transformará su antiguo vertedero en un parque para toda la familia
- El fuerte oleaje arrastra un kiosco y pasarelas de madera en Benalmádena
- Uno de los policías que redujeron al fallecido en Torremolinos denuncia acoso en las redes
- Piden 4 años de cárcel para el alcalde de Estepona por malversación de fondos públicos
- Las élites de Sevilla y de Madrid hicieron inviable el Hipódromo de Mijas
- Torremolinos pondrá un radar en la avenida de la Libertad los viernes y sábados noche
- Torremolinos recupera su fachada litoral: así ha sido la rehabilitación inteligente del Hadi Center