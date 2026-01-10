El nuevo centro de especialidades de Mijas agilizará los tratamientos y altas

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, anunciaron este viernes que el nuevo Centro sanitario de alta resolución de procesos de Mijas, cuya ejecución afrontará el Ayuntamiento y la dotación de personal y de equipamiento necesarios correrán a cargo de la Consejería, agilizará los tratamientos y altas y supondrá un «salto importantísimo» en la atención sanitaria.

En este sentido, ambos dirigentes avanzaron que el 85% de la demanda asistencial del municipio de Mijas podrá ser cubierta gracias a este equipamiento, «cuya tramitación es imparable», y detallaron que al fin Mijas, «tras más de veinte años de promesas vacías», tendrá un equipamiento moderno y que mejorará la vida de los ciudadanos.

Antonio Sanz quiso dejar claro «el compromiso del Gobierno andaluz para poner a disposición de Mijas y de sus vecinos todos los recursos necesarios para que el nuevo Centro de Alta Resolución y Procesos sea una realidad imparable, un proyecto real que pone fin a más de 20 años de demandas de los vecinos y que va a mejorar de manera notable la atención sanitaria en el municipio».

La alcaldesa y el consejero anunciaron que ayer mismo se dio la orden de publicación del concurso público para la redacción del proyecto, por lo que estará disponible en el portal de contratación del Estado entre ayer y el lunes 12 de enero para que las empresas puedan presentar sus respectivas ofertas. El plazo de presentación será de 30 días naturales desde la publicación.

Así, la alcaldesa avanzó que, con la licitación de la redacción del proyecto, el Ayuntamiento da un «paso decisivo para hacer realidad este centro sanitario a la mayor brevedad».

Mata recordó que el centro sanitario se levantará en una parcela de titularidad municipal en Las Lagunas, circundada por las calles Benajarafe, Algatocín, Antonio García Moreno y la avenida Comares.

El consejero de Sanidad detalló que el nuevo centro, que contará con especialidades como cardiología, neumología, pediatría, ginecología, oftalmología, dermatología, logopedia, cirugía mayor ambulatoria o cirugía menor, además de matronas y urgencias las 24 horas, tendrá una superficie de 12.365 metros cuadrados y «su puesta en funcionamiento se hará por fases».