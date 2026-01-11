Destinan 318.000 euros para un nuevo tramo de la Senda Litoral en Benalmádena

La Diputación de Málaga ha anunciado este domingo que financiará con 318.961,77 euros una nueva actuación de la Senda Litoral en Benalmádena costa. El proyecto continuará el sendero a la altura de la playa de Carvajal, entre el chiringuito ‘Kalifato’ y el final de la rampa escalonada que llega a la avenida del Sol. Se trata de un tramo de unos 435 metros.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que se ha concedido una subvención directa al Ayuntamiento de Benalmádena para que inicie la contratación de las obras. Salado ha comentado que "la Senda Litoral se encuentra ya al 90% de ejecución en toda la franja costera" y ha añadido que en los últimos diez años, desde 2016, la Diputación de Málaga ha financiado con 15,1 millones de euros un total de 44 actuaciones en 11 municipios.

Salado ha incidido en que la institución provincial sigue apostando por completar al máximo esta iniciativa, que contribuye de manera respetuosa con el medio ambiente a crear más zonas para pasear, caminar y hacer deporte junto al mar. “Y, a la vez, se están regenerando espacios de nuestras playas, respetando el entorno y mejorando su accesibilidad”, ha resaltado.

En este sentido, ha indicado que se trabaja de manera conjunta con los ayuntamientos, la Junta de Andalucía y el Gobierno central, a través de la Demarcación de Costas, que continúen saliendo adelante nuevos proyectos. “Todas las actuaciones que se contemplan en la franja costera -ha destacado- tienen que cumplir requisitos y trámites para garantizar el máximo respeto al entorno, por lo que se dilatan en el tiempo. Pero la voluntad de todas las administraciones es colaborar para seguir avanzando en la Senda Litoral”.

En blanco el tramo que quedaba pendiente de conectar de la Senda Litoral entre Benalmádena y Fuengirola. / L.O.

Francisco Salado ha explicado que, en el caso de la actuación en un tramo de la playa de Carvajal, el proyecto, redactado por Turismo y Planificación Costa del Sol, las obras consistirán en la ejecución del tramo de senda que discurre desde la margen izquierda del chiringuito ‘Kalifato’ hasta el final de la rampa escalonada que conecta la playa con la avenida del Sol junto al faro de Carvajal.

La actuación contempla la mejora y reparación del camino terrizo existente, necesario además para vehículos de emergencia y de limpieza de la playa. Y también se actuará en la rampa escalonada. La reparación del pavimento del sendero afecta a 1.510 metros cuadrados, a los que se unen otros 292 metros cuadrados del pavimento de la rampa y el arreglo de 364 metros cuadrados de escollera. Así mismo, se arreglarán 326 metros de valla de madera.