Intervienen 75 kilos de hachís tras un tiroteo con un herido en Mijas

Casi 75 kilogramos de hachís han sido intervenidos por la Policía Local de Mijas y dos personas han sido detenidas tras un suceso violento en el que se produjeron disparos y otra persona resultó herida por arma de fuego.

Tras tener conocimiento de un vehículo volcado, cinco patrullas de la Policía Local se dirigieron la tarde de este sábado al lugar del suceso, ha informado el Ayuntamiento de Mijas en un comunicado.

Los agentes constataron la existencia de un episodio violento, en el que presuntamente se produjeron amenazas con arma de fuego, una huida y un seguimiento policial, lo que derivó en un escenario en el que se llegaron a efectuar disparos.

En el suceso se vieron implicados hasta cuatro vehículos que resultaron siniestrados y una persona resultó herida por arma de fuego, por lo que fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada a un centro hospitalario.

La Policía Local localizó y recuperó unos 75 kilogramos de hachís, así como un arma corta, que fueron hallados durante la inspección del área vinculada a la huida.

Asimismo, los agentes identificaron y localizaron a diversos testigos, cuyas declaraciones resultaron clave para el esclarecimiento de los hechos.

A los dos detenidos se les consideran presuntos autores de los delitos de robo con violencia, tentativa de homicidio y delito contra la salud pública.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias, así como de los vehículos implicados y del arma intervenida, y continúa con la investigación.