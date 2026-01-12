Cae la banda de las máscaras: cinco detenidos por asaltar casas de lujo en la Costa del Sol

Cinco personas han sido detenidas y otras once investigadas en Marbella y Mijas por presuntamente asaltar viviendas de lujo. Según ha informado la Guardia Civil, los investigados seleccionaban a personas de alto nivel adquisitivo, las seguían para ubicar sus domicilios y finalmente asaltaban los inmuebles para acceder a los objetos de valor.

Las pesquisas comenzaron tras varias denuncias por robos que coincidían en modus operandi y objetivos, ya que todas las víctimas eran personas de alto nivel adquisitivo. Durante la investigación se supo que la organización disponía de varias viviendas en las localidades de Marbella y Mijas y que en los asaltos utilizaban máscaras de látex y pelucas para evitar ser reconocidos. Una vez ubicados los principales sospechosos, el instituto armado solicitó la entrada y registro de sus viviendas, donde encontraron tres armas de fuego, varias cajas de munición, dos vehículos de alta gama que se encontraban sustraídos, siete placas de matrículas dobladas, varios relojes de alta gama de prestigiosas marcas, así como 39.465 euros en efectivo, así como otros efectos.

Op Despropósito 1 / Dinero y efectos recuperados.

Recuperados 80.000 euros en efectos

La Comandancia de Málaga ha precisado que el valor de los efectos recuperados asciende a más de 80.000 euros, habiendo sido ya devueltos a sus legítimos propietarios. Durante los registros fueron arrestados cinco integrantes de la organización, pero distintas diligencias permitieron identificar a otras once personas que están siendo investigadas por su presunta implicación en los hechos.