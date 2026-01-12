Endesa impulsa inversiones eléctricas por 17 millones de euros en la Costa del Sol

La Junta de Andalucía ha asignado a la Unidad Aceleradora de Proyectos dos planes de inversiones promovidos por la compañía Endesa para agilizar el desarrollo de nuevas infraestructuras eléctricas en la Costa del Sol y en Sevilla.

Se trata del Plan Ventilla, para atender nuevas demandas en la zona Costa del Sol Occidental, y del Plan Puerto Sevilla, para los términos municipales hispalenses de Dos Hermanas, Gelves y Palomares del Río.

Ambos planes están aprobados dentro de la planificación eléctrica 2021-2026 y están incluidos en el Plan de Inversión 2026-28 de la empresa distribuidora Endesa.

Redes eléctricas. / José Luis Roca

Plan Ventilla

El Plan Ventilla reforzará la capacidad de electrificación de la Costa del Sol Occidental, permitirá un mayor suministro de electricidad procedente de fuentes renovables, mejorará la calidad del suministro y complementará la red existente, incrementando la capacidad para permitir las conexiones de nuevos servicios y actividades económicas.

Este proyecto permitirá atender nuevos desarrollos urbanísticos, industriales o centros de datos en la Costa del Sol Occidental y dará mayor capacidad de evacuación de generación renovable, además de reforzar la calidad de suministro a la Costa del Sol y alrededores.

Subestación de Red Eléctrica de España (REE) de la línea de muy alta tensión (MAT). / EFE

Subestación y líneas

El Plan Ventilla contempla dos actuaciones principales. En primer lugar, la construcción de la nueva Subestación Ventilla 220/66 kV, situada junto a la subestación de transporte de Red Eléctrica de España (REE) 220 kV, que se encuentra en tramitación.

Por otra parte, la construcción de cuatro nuevas líneas de 66 kV distribuidas en dos dobles circuitos, con una longitud de unos 6 km, íntegramente en subterráneo. Estos cuatro circuitos que comparten trazado conectarán la nueva subestación Ventilla a las subestaciones Elviria, Mijas, Cortijo Colorado y Fuengirola.

La inversión total prevista en este plan asciende a 17,11 millones de euros. La construcción de la subestación implicará 32 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo durante el tiempo de construcción previsto de dos años. La construcción de las líneas implicará generar 33 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, durante el tiempo de construcción.

Desarrollo

Las redes eléctricas de distribución resultan esenciales para atender desarrollos empresariales, industriales y de otro tipo como urbanísticos o de centros de datos.

Los distribuidores, como titulares de las redes de distribución, son responsables de la construcción, la operación, el mantenimiento y, en caso necesario, el desarrollo de su red de distribución, así como de garantizar que su red tenga capacidad para asumir, a largo plazo, una demanda razonable de distribución de electricidad.

Plan Puerto Sevilla

Por otra parte, el Plan Puerto Sevilla contempla tres actuaciones principales para conectar la red de distribución con la red de transporte eléctrico, que gestiona Red Eléctrica de España, en el entorno sur de Sevilla capital. Una de ellas es la construcción de una nueva subestación eléctrica denominada Puerto Sevilla de 220/66 kV.

En segundo lugar, cuatro nuevas líneas eléctricas de distribución, dispuestas en dos dobles circuitos, denominadas LA/s 66 kV D/C Puerto Sevilla-Guadaíra 1/ Puerto Sevilla-Tablada y LA/s 66 kV D/C Puerto Sevilla-Guadaíra 2/ Puerto Sevilla-Guadaíra 3. Y, por último, se contempla la adecuación de diversas líneas eléctricas de distribución de 66 kV.

Con estas inversiones se podrán atender nuevas demandas en la zona del puerto y el área sur de Sevilla capital y alrededores, una de las de mayor crecimiento actual y futuro en los sectores residencial, industrial, logístico. También permitirán proporcionar una mayor capacidad de evacuación de generación renovable y reforzar la calidad de suministro a Sevilla capital y alrededores.

La inversión total prevista asciende a 25,5 millones de euros. Se prevén 80 puestos de trabajo durante la construcción de las instalaciones asociadas, así como tres puestos de trabajo directos durante la explotación, para labores de mantenimiento, además de los puestos de trabajo indirectos de las instalaciones que se desarrollen al dotar de nueva capacidad a la zona.

Alegaciones

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento de las alegaciones presentadas por la Consejería de Industria, Energía y Minas a la propuesta de planificación de inversiones de la red de transporte eléctrico 2025-2030 para Andalucía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España.

La Junta de Andalucía reclama al Gobierno central que incorpore 102 actuaciones que representan una inversión adicional de 365 millones de euros, lo que eleva hasta los 823 millones las nuevas infraestructuras eléctricas solicitadas por el Gobierno andaluz para no limitar ni frenar el desarrollo y el crecimiento de Andalucía en los próximos años.

Estos 365 millones son adicionales a la propuesta de inversión en nuevas actuaciones de la planificación del Ministerio, que solo representan 458 millones de euros.

Entre estas actuaciones, Andalucía reclama la construcción de 16 nuevas líneas, la repotenciación de seis ejes ya existentes, la construcción de 12 subestaciones y la instalación de tres nuevos transformadores. En total, 37 actuaciones estructurales con una inversión asociada de 306,4 millones de euros.