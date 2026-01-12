La Policía Nacional detiene en Estepona a una fugitiva turca por un asesinato cometido en 2018

La Policía Nacional ha detenido en Estepona (Málaga) a una prófuga de la justicia turca en relación con un asesinato de un hombre en el año 2018 en territorio otomano.

La sospechosa de 28 años ha sido arrestada en virtud a una orden emitida por Interpol que insta a su extradición a Turquía para el cumplimiento de una condena de 13 años de prisión, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Una denuncia por estafa inició la investigación

Una denuncia por una supuesta estafa en el sector inmobiliario ha llevado a agentes adscritos al Grupo de Patrimonio de la Comisaría de Estepona a dar con el paradero de una ciudadana turca, quien, tras las oportunas pesquisas, resultó ser una fugitiva de las autoridades de Turquía. La prófuga permanecía oculta en una urbanización de Estepona.

La requisitoria de búsqueda y detención emitida por Interpol solicitaba el arresto de la mujer para cumplir condena por el asesinato de un hombre a disparos junto a un bar de Bodrum (Turquía), en junio de 2018.

Cómplice del asesinato

Según la referida orden, y pese a no ser la autora directa de los tiros, la ahora detenida en la Costa del Sol "actuó conjuntamente" con otros sujetos, en el homicidio doloso de la víctima. Desavenencias en una "relación comercial" fueron el detonante de la muerte violenta.

Tras el arresto de la prófuga el pasado 8 de enero en Estepona, la mujer fue puesta al día siguiente a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.