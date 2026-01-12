Nuevo récord: Torremolinos recibe un 44% más de deportistas a lo largo 2025

Torremolinos batió un nuevo récord de turismo deportivo en 2025 que consolida su reinado en la máxima categoría entre los municipios que reciben más deportistas atraídos por las buenas instalaciones y una climatología mucho más benigna que en el resto de Europa.

No en vano, el año pasado vinieron a Torremolinos nada menos que 6.444 deportistas, 1.985 más que en 2024, lo que representa un 44% más que el año anterior.

El impacto económico de este turismo deportivo tampoco para de crecer y ha aumentado un 86% en comparación con 2024, dejando la repercusión económica en los 4,4 millones de euros frente a los 2,2 millones de euros del año anterior.

"Finalizamos un 2025 histórico para el deporte en Torremolinos, con un crecimiento espectacular en turismo deportivo, que refuerza nuestra apuesta por este sector que contribuye a diversificar la oferta turística de la localidad, generando riqueza en el municipio y que se establece como motor de la dinamización del destino", según ha explicado el concejal de Deportes, Ramón Alcaide (PP).

Las piscinas de Torremolinos son muy demandadas por equipos europeos sobre todo en invierno. / L.O.

Equipos extranjeros

El número de conjuntos extranjeros que han utilizado las instalaciones deportivas municipales también crece en 2025 un 24% hasta sumar 277 equipos de diferentes países europeos, principalmente de natación y fútbol, aunque también de atletismo y multideportivos.

Unos clubes que se han hospedado durante todo el año en los hoteles de la localidad, generando 34.395 pernoctaciones, un 28% más que en 2024.

Asimismo, aumentan un 45% los ingresos por el alquiler de las instalaciones deportivas municipales que crecen hasta los 344.651 euros, siendo la piscina Virgen del Carmen III la infraestructura deportiva que genera una mayor rentabilidad.

Los equipos de fútbol extranjeros también demandan mucho los terrenos de juego de Torremolinos. / L.O.

Récord de usuarios

Torremolinos también cierra 2025 con un récord histórico de más de 16.000 usuarios registrados en la Delegación de Deportes que han contratado algún tipo de servicio a lo largo del año.

Un total de 9.447 deportistas han utilizado las instalaciones deportivas municipales en 2025 de manera libre o a través de las clases dirigidas que ofrece la Delegación de Deportes, que han registrado una tasa de ocupación del 91%.

"La histórica cifra de inscritos en 2025 certifica el grado de fidelización de los usuarios de la Delegación de Deportes y refleja una creciente demanda por la práctica física en la localidad", ha señalado el edil de Deportes, Ramón Alcaide.

Además del número de abonados, más de 7.000 usuarios han utilizado las instalaciones deportivas de manera puntual a través de bonos, entradas diarias o alquiler de espacios deportivos.

Actividades

Más de 7.300 personas han accedido a las tarifas reducidas, facilitando el acceso a la práctica deportiva a personas con diversidad funcional, menores de seis años y los mayores, gracias al programa ‘Mayor Activo’.

La salud a través de deporte ha vuelto a estar muy presente en 2025, destacando la escuela de espalda como la actividad más demandada. El pasado año se gestionaron 1.643 citas, distribuidas en 1.273 de fisioterapia y 372 de asesoramiento terapéutico.

Nuevas instalaciones

El Ayuntamiento de Torremolinos ha reforzado en 2025 las instalaciones deportivas con el nuevo pabellón Javier Imbroda, la rehabilitación del pabellón Francisco de Asís o la nueva cubierta de la pista polideportiva exterior número 1.

Además, se ha dotado al municipio con nuevos centros de entrenamiento exteriores (calistenia) y se ha repuesto el césped artificial del campo de fútbol José Antonio Gallardo.

En 2025 también se ha puesto en marcha un pediluvio en la piscina Virgen del Carmen II y se ha incorporado una nueva manta térmica a la piscina Virgen del Carmen III para la mejora de la eficiencia energética de la instalación.