La falta de electricidad impide a 72 familias habitar sus viviendas en Estepona

La falta de electricidad impide que 72 familias puedan entrar a vivir en sus casas, ubicadas en el centro de Estepona y terminadas desde hace siete meses, lo que ha causado que algunas "se encuentren en una situación límite".

Las residencias de esta urbanización, ejecutada por el Grupo ACP Level y que cuenta con licencia de obras desde 2022, no disponen de licencia de primera ocupación, documento que el Ayuntamiento de Estepona no les facilita, ya que -según explican en un comunicado- "Endesa aún no ha gestionado la acometida".

Los afectados señalan al Consistorio y a la eléctrica, partes a las que acusan de haber realizado una "nefasta gestión" para asegurar la potencia eléctrica, y lamentan que su situación se enmarque bajo el problema de falta de inversiones "suficientes" en la red eléctrica, motivo por el que -indican- Endesa empezó a suspender solicitudes superiores a 1.000 kilovatios en verano de 2024.

El Ayuntamiento pide medidas al Gobierno

Por su parte, el Ayuntamiento ha pedido al Gobierno central que adopte las medidas necesarias para evitar la falta de servicio eléctrico en los nuevos desarrollos urbanísticos. El alcalde, José María García Urbano, ha remitido una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en la que solicita que se garantice el suministro eléctrico a los futuros residenciales.

El Consistorio asegura haber detectado que "la red eléctrica estatal empieza a dar señales de su incapacidad para suministrar el servicio a los nuevos conjuntos residenciales", lo que afecta a los compradores.

Los afectados lamentan la presión que reciben algunos de ellos por parte de la promotora, que les insta a elegir entre "renunciar a su vivienda o escriturarla sin licencia de ocupación y no poder habitarla".

Piden a Endesa que "cumpla con sus obligaciones de suministro sin más dilaciones técnicas artificiales" y al Ayuntamiento que "profundice en la mediación de forma urgente con la eléctrica y agilice la licencia de primera ocupación de forma inmediata".

Desesperación de compradores

Algunos de los afectados están "desesperados", según señala el comunicado, y ponen el acento en casos como el de Natalia, que vendió su vivienda y "ahora está de casa en casa de familiares y amigos", o el de Paco y Rosario, matrimonio de jubilados de La Mancha que vendió su vivienda habitual para comprar en esta promoción y que podrían tener problemas con la Agencia Tributaria.

También mencionan la situación de Sara y Carmen, que han visto crecer sus familias en estos años y "necesitan las viviendas que compraron con esfuerzo".

Aluden en la nota a aquellos que se han visto obligados a pedir prórrogas en créditos mientras sus pisos están cerrados y a merced de un futuro incierto.

Las familias afectadas han convocado una manifestación el próximo 16 de enero y no descartan otras medidas de protesta, tanto en Estepona como en Málaga e incluso Madrid mientras no se alcance una solución "urgente y definitiva".