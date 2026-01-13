El nuevo centro de especialidades de Mijas tendrá un parking subterráneo de 400 plazas

El nuevo centro de especialidades de Mijas, que aglutinará al centro de este tipo que ya existe en la actualidad en un nuevo inmueble, en el que también se ubicará el nuevo centro de salud de Las Lagunas, el Servicio de Urgencias de Atención Primaria, la unidad de Salud Mental y la base del 061, contará con un aparcamiento subterráneo con capacidad para 400 plazas.

Así figura en el pliego de prescripciones técnicas publicado por el Ayuntamiento de Mijas en la Plataforma de Contratación del Estado dentro del concurso convocado para la redacción del proyecto de obras del centro de especialidades.

El aparcamiento tendrá una superficie de 12.000 metros cuadrados y ocupará en una planta toda la superficie de la parcela, a la que se sumará otra zona de estacionamiento en superficie en el resto de la parcela donde se va a construir el inmueble, con capacidad para otros 150 vehículos.

Presentación del nuevo centro de especialidades de Mijas. | L.O. / L.O.

Concurso

Así lo ha anunciado el concejal de Infraestructuras, Juan José Torres (PP), que ha añadido que el plazo de presentación de ofertas para la redacción del proyecto salió a concurso por 625.000 euros y el plazo de presentación de ofertas concluye el 9 de febrero.

Las nuevas instalaciones se construirán en una parcela delimitada por la avenida Comares y las calles Algatocín, Benajarafe y Antonio García Moreno.

Plan funcional

Siguiendo las directrices del programa funcional elaborado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), el centro contará con accesos peatonales separados para la actividad programada, urgencias, extracciones y una zona de uso diferenciado en caso de crisis sanitaria, como la pandemia de Covid-19.

Torres ha recordado que el centro de especialidades, que aspira a cubrir el 85% de la demanda asistencial del municipio, ofrecerá cardiología, neumología, pediatría, ginecología, oftalmología, dermatología, logopedia, cirugía mayor ambulatoria o cirugía menor ambulatoria, entre otras, además de matronas y urgencias de 24 horas todos los días.

El proyecto del nuevo centro deberá aplicar criterios de desarrollo sostenible, limitando sus necesidades energéticas para calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, energía auxiliar y electricidad en general. De igual forma, deberá contemplar la gestión eficiente de los recursos y el consumo mínimo de energía.

Plazos

La adjudicataria del concurso tendrá un plazo de 150 días naturales para la redacción del proyecto de obras: 30 días naturales para el anteproyecto; 60 días para el proyecto básico y otros 60 días para el proyecto de ejecución y el estudio de Seguridad y Salud.

Una vez redactado el proyecto, el Ayuntamiento de Mijas sacará a concurso las obras de construcción, conforme al convenio suscrito con la Consejería de Sanidad, que se encargará posteriormente de dotarlo de personal y del equipamiento.