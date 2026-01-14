Denuncia en Fuengirola a su expareja por saltarse dos veces la orden de alejamiento cuando él ya estaba detenido

Una mujer ha sido detenida en Fuengirola por presuntamente inventarse dos episodios en el ámbito de la violencia de género de su expareja, ya que el hombre estaba en los calabozos de la comisaría en las horas en las que ella ubicó los incidentes.

La Policía Nacional ha informado de que el arresto se produjo poco después de que la mujer fuera trasladada a la Comisaría de Fuengirola por una patrulla que la atendió sobre la 1.30 horas de la madrugada del domingo 3 de enero, cuando activó a los servicios de emergencias por una aproximación de su excompañero sentimental, que tenía en vigor una orden de alejamiento sobre ella y que, añadió, llegó a amenazarla. Los policías se ofrecieron a llevarla a dependencias policiales para que formalizara la denuncia, a la que añadió que el día anterior, sobre las 20:00 horas, el presunto agresor también quebrantó la orden de alejamiento e intentó sobornarla, ofreciéndole dinero a cambio de que ella retirara una denuncia por malos tratos.

En los calabozos

Tras la recepción de la denuncia, los agentes comprobaron que el denunciado se encontraba en los calabozos de sus dependencias desde las 12:00 horas del sábado 2 de enero por otra denuncia que la mujer presentó días antes, por lo que era imposible que hubiera cometido los dos últimos episodios denunciados. La mujer, de 40 años, fue detenida allí mismo como pregunta autora de un delito de denuncia falsa contra su compañero, de 64. Ambos pasaron a disposición judicial el 3 de enero