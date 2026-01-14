Así será el centro de día para discapacitados que la Junta financia en Benalmádena

La Junta de Andalucía financia con 900.000 euros la construcción de un centro de día para discapacitados en Benalmádena, que promueve la Asociación de Benalmádena de Atención a la Discapacidad (ABAD).

Desde hace 20 años, la asociación acompaña a lo largo de todas sus etapas de la vida a las personas con discapacidad y a sus familias en un local situado en el paseo del Generalife de Benalmádena.

ABAD acompaña cada mes a más de 500 personas y realizar más de 6.000 atenciones al año entre terapias, actividades, talleres y acompañamiento a familias.

El centro de día para discapacitados de Benalmadena contará con todo tipo de servicios. / L.O.

Centro de día

Actualmente, en Benalmádena no hay un centro de día para personas con discapacidad gravemente afectadas, que tienen que desplazarse fuera del municipio para recibir atención, y las instalaciones del paseo del Generalife se han quedado pequeñas ante el incremento de la demanda.

Por eso, ABAD se ha lanzado al reto de construir el primer centro de día del municipio orientado a todas aquellas personas dependientes que terminan su etapa escolar a los 21 años y necesitan seguir siendo atendidas con un recurso adecuado a sus necesidades y lo más cerca posible de su entorno.

El centro se está construyendo en una parcela situada frente a la rotonda de Santangelo, entre las calles Orégano y Esparto del municipio benalmadense.

El centro de día para discapacitados de Benalmádena tendrá una sala para terapia infanto juvenil. / L.O.

Servicios

Este centro ofrecerá más de 20 plazas de atención especializada para personas con discapacidad severa. Facilitará el acceso a los apoyos necesarios para aquellos que tienen una discapacidad grave.

Y contará con un recurso pionero en el municipio de respiro familiar, que ofrecerá atención temporal en horario de tarde y fines de semana, para que los cuidadores puedan descansar o conciliar su vida personal y laboral.

Para ello contará con espacios adaptados, modulares y flexibles, para una atención individualizada. Tendrá servicios de comedor y transporte adecuados a las necesidades de cada usuario.

Ofrecerá atención sanitaria especializada y apoyo psicosocial, así como planes personales de atención, sin sujeciones físicas ni químicas, con objetivos y metodologías individualizadas.

El centro de día para discapacitados de Benalmádena se construye frente a la rotonda de Santangelo. / L.O.

Financiación

El presupuesto total de esta primera fase es de 2,4 millones de euros. ABAD ya cuenta con 1,2 millones gracias a los 900.000 euros aportados por la Junta de Andalucía a través de los fondos europeos Next Generation, y 300.000 euros concedidos por el Ayuntamiento de Benalmádena en 2025, más otros 300.000 euros que va a aportar en 2026, además de la ayuda que recibe de la Diputación de Málaga.

Cuando finalice la primera fase y se logre la financiación necesaria, el nuevo edificio integrará todos los servicios de ABAD: Atención temprana, Servicio infanto-juvenil, Actividades deportivas, Programas de ocio, así como la atención y orientación a las familias.

La consejera Loles López ha visitado las obras del centro de día para discapacitados de Benalmádena. / L.O.

Visita

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha realizado este miércoles una visita a las obras del centro de día para personas con discapacidad de Benalmádena.

López ha reconocido la labor de las entidades del llamado tercer sector que "trabajan día a día del lado de quienes más lo necesitan y nos humanizan, y nos enseñan que lo que verdaderamente nos hace crecer como personas es ayudar a los demás a ser felices y ver cumplidos sus sueños”.

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara (PP), ha acompañado a la consejera y ha destacado que el centro es un ejemplo de colaboración entre administraciones.

La vicepresidenta de ABAD, Petri Tejero, ha agradecido el respaldo de las administraciones públicas y ha recordado la importancia de este centro "ya que hasta ahora las familias estaban obligadas a desplazarse a otros municipios para recibir este servicio".