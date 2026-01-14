Liberado en aguas de Málaga un ejemplar de la tortuga marina más grande del mundo

La Guardia Civil ha liberado a una tortuga de una especie protegida que se encontraba atrapada en una red ilegal de pesca. La intervención del instituto armado se produjo la mañana del pasado 13 de enero, poco después de un aviso que alertaba de la presencia de una tortuga de gran tamaño enredada en una red a unos 25 metros de la playa de La Colonia del municipio malagueño de Manilva.

Hasta el punto indicado se trasladó una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Málaga que, con el apoyo de una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), comprobaron que el animal se encontraba enrollado en un trasmallo ilegal. Los agentes observaron que se trataba de un ejemplar adulto de tortuga laúd (Dermochelys coriácea) de unos dos metros de longitud, que no presentaba heridas.Tras ser liberado, el reptil se marchó nadando hacia mar abierto y los agentes recuperaron la red para su posterior destrucción.

Amenazada

La Guardia Civil ha detallado que el laúd, que puede alcanzar hasta los 2,3 metros de longitud y más de 600 kilos de peso, es la especie de tortuga marina más grande del mundo y actualmente está clasificada como "vulnerable" a nivel global. Su dieta se basa en gran medida de invertebrados como medusas, tunicados y salpas y su esperanza de vida en libertad supera los 40 años.