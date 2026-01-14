Sucesos
Liberado en aguas de Málaga un ejemplar de la tortuga marina más grande del mundo
La Guardia Civil consiguió salvar al animal, que fue localizado enrollado en un trasmallo a unos 25 metros de la playa de La Colonia, en Manilva
La Guardia Civil ha liberado a una tortuga de una especie protegida que se encontraba atrapada en una red ilegal de pesca. La intervención del instituto armado se produjo la mañana del pasado 13 de enero, poco después de un aviso que alertaba de la presencia de una tortuga de gran tamaño enredada en una red a unos 25 metros de la playa de La Colonia del municipio malagueño de Manilva.
Hasta el punto indicado se trasladó una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Málaga que, con el apoyo de una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), comprobaron que el animal se encontraba enrollado en un trasmallo ilegal. Los agentes observaron que se trataba de un ejemplar adulto de tortuga laúd (Dermochelys coriácea) de unos dos metros de longitud, que no presentaba heridas.Tras ser liberado, el reptil se marchó nadando hacia mar abierto y los agentes recuperaron la red para su posterior destrucción.
Amenazada
La Guardia Civil ha detallado que el laúd, que puede alcanzar hasta los 2,3 metros de longitud y más de 600 kilos de peso, es la especie de tortuga marina más grande del mundo y actualmente está clasificada como "vulnerable" a nivel global. Su dieta se basa en gran medida de invertebrados como medusas, tunicados y salpas y su esperanza de vida en libertad supera los 40 años.
- Torremolinos transformará su antiguo vertedero en un parque para toda la familia
- Piden 4 años de cárcel para el alcalde de Estepona por malversación de fondos públicos
- Las élites de Sevilla y de Madrid hicieron inviable el Hipódromo de Mijas
- Torremolinos pondrá un radar en la avenida de la Libertad los viernes y sábados noche
- Una persecución policial en Mijas concluye con la intervención de una furgoneta
- Fuengirola licita por 50,8 millones el nuevo Palacio de Justicia junto al estadio Santa Fe
- Muere un motorista de 53 años tras salirse de la autovía A-7 en Manilva
- Pillan 'in fraganti' a los asaltantes de una guardería de droga en Benalmádena: intentaban un vuelco de dos toneladas de hachís