Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sierra BlancaEsculturasITEProtesta vecinalCheques bebéMaskomCiberdelincuenciaBorrascasJulio Iglesias
instagramlinkedin

Sucesos

Liberado en aguas de Málaga un ejemplar de la tortuga marina más grande del mundo

La Guardia Civil consiguió salvar al animal, que fue localizado enrollado en un trasmallo a unos 25 metros de la playa de La Colonia, en Manilva

Liberación de una tortuga en una red de pesca en Manilva

Liberación de una tortuga en una red de pesca en Manilva

La Opinión

La Guardia Civil ha liberado a una tortuga de una especie protegida que se encontraba atrapada en una red ilegal de pesca. La intervención del instituto armado se produjo la mañana del pasado 13 de enero, poco después de un aviso que alertaba de la presencia de una tortuga de gran tamaño enredada en una red a unos 25 metros de la playa de La Colonia del municipio malagueño de Manilva.

Hasta el punto indicado se trasladó una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Málaga que, con el apoyo de una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), comprobaron que el animal se encontraba enrollado en un trasmallo ilegal. Los agentes observaron que se trataba de un ejemplar adulto de tortuga laúd (Dermochelys coriácea) de unos dos metros de longitud, que no presentaba heridas.Tras ser liberado, el reptil se marchó nadando hacia mar abierto y los agentes recuperaron la red para su posterior destrucción.

Amenazada

La Guardia Civil ha detallado que el laúd, que puede alcanzar hasta los 2,3 metros de longitud y más de 600 kilos de peso, es la especie de tortuga marina más grande del mundo y actualmente está clasificada como "vulnerable" a nivel global. Su dieta se basa en gran medida de invertebrados como medusas, tunicados y salpas y su esperanza de vida en libertad supera los 40 años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Torremolinos transformará su antiguo vertedero en un parque para toda la familia
  2. Piden 4 años de cárcel para el alcalde de Estepona por malversación de fondos públicos
  3. Las élites de Sevilla y de Madrid hicieron inviable el Hipódromo de Mijas
  4. Torremolinos pondrá un radar en la avenida de la Libertad los viernes y sábados noche
  5. Una persecución policial en Mijas concluye con la intervención de una furgoneta
  6. Fuengirola licita por 50,8 millones el nuevo Palacio de Justicia junto al estadio Santa Fe
  7. Muere un motorista de 53 años tras salirse de la autovía A-7 en Manilva
  8. Pillan 'in fraganti' a los asaltantes de una guardería de droga en Benalmádena: intentaban un vuelco de dos toneladas de hachís

Liberado en aguas de Málaga un ejemplar de la tortuga marina más grande del mundo

Liberado en aguas de Málaga un ejemplar de la tortuga marina más grande del mundo

La falta de electricidad impide a 72 familias habitar sus viviendas en Estepona

La falta de electricidad impide a 72 familias habitar sus viviendas en Estepona

Más de cien mayores aprenden con el Hospital Vithas Xanit Internacional la importancia del ejercicio de fuerza para su salud

Más de cien mayores aprenden con el Hospital Vithas Xanit Internacional la importancia del ejercicio de fuerza para su salud

Así se 'venderá' la Costa del Sol en Fitur para recuperar turistas españoles

Así se 'venderá' la Costa del Sol en Fitur para recuperar turistas españoles

El nuevo centro de especialidades de Mijas tendrá un parking subterráneo de 400 plazas

El nuevo centro de especialidades de Mijas tendrá un parking subterráneo de 400 plazas

Endesa impulsa inversiones eléctricas por 17 millones de euros en la Costa del Sol

Endesa impulsa inversiones eléctricas por 17 millones de euros en la Costa del Sol

La Policía Nacional detiene en Estepona a una fugitiva turca por un asesinato cometido en 2018

La Policía Nacional detiene en Estepona a una fugitiva turca por un asesinato cometido en 2018

Atascos en Málaga: el PP exige al Gobierno un calendario de actuaciones en la A-7 este 2026

Atascos en Málaga: el PP exige al Gobierno un calendario de actuaciones en la A-7 este 2026
Tracking Pixel Contents