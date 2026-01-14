Viviendas sin luz en Estepona: 72 familias anuncian protestas ante una situación “límite”

La falta de electricidad que impide a 72 familias de Estepona habitar sus pisos, a pesar de estar terminados desde hace siete meses, ha provocado un cruce de acusaciones en el que los afectados culpan a Endesa de ampararse en “dilaciones técnicas artificiales” para no cumplir con sus obligaciones, mientras la compañía señala al Ayuntamiento y este al Gobierno central.

Según Endesa, el Consistorio de Estepona comenzó los trámites para la solicitud de reserva de energía en 2021 pero no entregó la documentación inicial requerida, por lo que el expediente ni siquiera llegó a abrirse.

En febrero de 2022, el Ayuntamiento inició el proyecto de urbanización del sector de la Calera -donde se ubica ALMA, la promoción que carece de electricidad- y a pesar de no contar con la respuesta favorable de la compañía eléctrica en relación al suministro, según explican los afectados, concedió la licencia de obra a la promotora del residencial, el Grupo Level.

La demanda creciente de electricidad en la Costa del Sol, una comarca que ha experimentado un importante crecimiento demográfico en los últimos años, llevó a Endesa a suspender las solicitudes de suministro superiores a 1000 kw en agosto de 2024.

Al tomar conciencia de la situación, desde el Consistorio de Estepona se ha vuelto a realizar la solicitud de suministro pero esta última se habría hecho ya después del verano de 2024.

En este momento la capacidad de la red está agotada, recuerda la compañía eléctrica, por lo que no es posible activar nuevos servicios y la única opción, apuntan, sería esperar a que se libere potencia.

El Ayuntamiento, por su parte, culpa al Gobierno central por una red “incapaz” de atender las necesidades de los nuevos residenciales y reclama medidas que amplíen la capacidad de la red eléctrica actual. Con esta petición se ha dirigido a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

El resumen es que la promoción no dispone de electricidad, ni hay fecha prevista para que cuente con ella, por lo que no es posible que el Ayuntamiento pueda concederle la Licencia de Primera Ocupación (LPO).

Y mientras estas cuestiones se resuelven, las 72 familias afectadas están “desesperadas” y se enfrentan a “una situación límite”, han comentado a EFE.

Unos, como Paco López y Rosario Lavela, han vendido sus viviendas y están acogidos en casas de familiares o amigos. Otros viven de alquiler porque no tienen adonde ir o se plantean, incluso, compartir casa en tanto no puedan trasladarse a la suya.

La promotora tampoco se lo está poniendo fácil, quiere que los compradores escrituren unos pisos que no pueden habitar o que renuncien a ellos, ha dicho el portavoz de los afectados, Paco López.

La realidad es que los afectados se enfrentan a una situación más que complicada, pues al margen de la dificultad que en sí mismo supone la sola idea de habitar una vivienda sin suministro eléctrico, se suma la imposibilidad de financiar la compra de un piso que carece de LPO.

Están dispuestos a llegar a Estrasburgo si fuese necesario, ha asegurado a EFE Jorge Valenzuela, otro afectado, y ha avanzado que este viernes se manifestarán a las 11:00 horas en Estepona para reclamar una solución “urgente y definitiva”.