Balkan Cartel en la Costa del Sol: 30 detenidos por asaltar buques mercantes para recuperar alijos de cocaína

La intervención en Mijas de un alijo de casi 90 kilos de cocaína en el interior de un vehículo fue el principio del fin de tres organizaciones vinculadas con el Balkan Cartel, uno de los clanes más potentes a la hora de introducir droga procedente de Sudamérca en Europa. La operación, llevada a cabo por la Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria, ha permitido desenmascarar un modus operandi que consistía en asaltar grandes buques mercantes en mar abierto para acceder a la droga que previamente había sido ocultada en los contenedores de mercancías. En total, los investigadores han intervenido 2.475 kilos de cocaína y varias armas de guerra.

Los investigadores han recuperado 2.475 kilos de cocaína cuya propiedad atribuye a la mafia balcánica

El golpe de Mijas, ocurrido en octubre de 2024, llevó hasta el grupo propietario de la droga, vinculado al Balkan Cartel y asentado en la Costa del Sol, y otro de origen colombiano que operaba en ambos lados del Atlántico. Las pesquisas revelaron que los alijos de cocaína llegaban a los barcos a través de los 'micos, como se conoce a los "buenos nadadores de origen humilde que portan el estupefaciente hasta las embarcaciones. Posteriormente, miembros de esta misma organización se desplazaban a España para asaltar los barcos donde viajaba oculta la droga. Estos ataques se producían antes de su llegada al Estrecho de Gibraltar, acciones que contaban con la infraestructura de la tercera organización criminal, en este caso asentada en el Campo de Gibraltar.

Ataque frustrado

A mediados de ese año, la tripulación de un buque que navegaba desde Vigo al puerto de Cádiz alertó a Salvamento Marítimo de la presencia de polizones en la cubierta, alerta que terminó frustrando el asalto y permitió intervenir 1.355 kilogramos de cocaína ocultos en un contenedor. Según las pesquisas, los tres piratas que abordaron el barco regresaron precipitadamente a su país, pero poco después se detectó otro caso similar.

Un buque que navegaba por aguas portuguesas lanzó una alerta por el secuestro de la embarcación por parte de unos polizones que portaban armas largas. Este asalto sí permitió a los autores recuperar la droga.

Un tercer ataque se produjo entre los meses de septiembre y octubre. Tres miembros del grupo colombiano y dos hombres vinculados a una rama de la Balkan Cartel asentada en Costa del Sol, apoyados por una banda que proporcionaba embarcaciones de alta velocidad, recuperaron la sustancia de uno de los contenedores mediante la técnica del drop off. "Este método consiste en arrojar la mercancía desde un mercante para su recogida por embarcaciones más pequeñas cerca del país de destino, sometiendo a la tripulación de los buques y extrayendo la droga del interior de los contenedores, usando técnicas militares y con armas de guerra", han explicado.

Así, la cocaína era introducida en poblaciones ubicadas en Golfo de Cádiz, donde la ocultaban y transportaban finalmente por carretera hasta otros países europeos. Los investigadores también localizaron las distintas guarderías utilizadas para almacenar la droga. Los 19 registros han aportado 1.032 kilogramos de cocaína, ocho vehículos de alta gama, armas de guerra, 215 garrafas de gasolina, diverso equipo náutico y escalas utilizadas para los asaltos así como dispositivos de geolocalización. En total, han sido incautados 2.475 kilos de cocaína, más de 166.000 euros en efectivo y joyas y relojes por valor de 100.000 euros.