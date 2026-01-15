Ona Hotels & Apartments adquiere el hotel Ritual Torremolinos, referente en el turismo LGTBI

La cadena hotelera catalana Ona Hotels & Apartments ha adquirido el Hotel Ritual Torremolinos, considerado el mayor complejo dirigido al colectivo LGTBI del sur de Europa.

Situado en el centro de Torremolinos, con acceso directo a la playa del Bajondillo, el Hotel Ritual abrió en 2017 tras la remodelación del antiguo Hotel Stella Polaris, construido en los años 60.

Ritual es un hotel de tres estrellas, con 187 habitaciones modernas y con vistas al mar, que ofrece una amplia oferta de servicios.

El Hotel Ritual cuenta con spa y sauna, entre otros muchos servicios. / L.O.

Servicios

Destacan sus dos piscinas exteriores, spa con piscina climatizada, sauna, baño turco, zona de cromoterapia y sala de masajes. Además, cuenta con un gimnasio abierto las 24 horas, espacio de tiendas y barbería/peluquería.

El hotel dispone también de una zona nudista en el ático, un amplio buffet restaurante y un aparcamiento subterráneo.

Expansión

Con la compra de Ritual, Ona Hotels & Apartments alcanza los 10 complejos hoteleros en la Costa del Sol y 52 hoteles en destinos de primer nivel como Mallorca, Canarias, Murcia y Cataluña, además de una presencia destacada en Andorra y Marruecos.

"Es todo un honor ampliar nuestro porfolio en el sur de España, lo que nos permite ofrecer experiencias vacacionales complementarias a nuestros clientes nacionales e internacionales. Tras esta operación y la reciente de Ona Luna Park Adults Only en Mallorca, seguimos dando pasos muy importantes en nuestro proceso de expansión en España", ha comentado el CEO de Ona Hotels & Apartments, Nacho Barrau.

A lo largo de 2025, la cadena Ona ha incorporado 10 hoteles a su cartera de activos: Ritual Torremolinos, Ona Luna Park Adults Only en Mallorca, Ona Don Juan en Lloret de Mar, Ona Pearly Grey en Costa Adeje, Tenerife, además de 6 hoteles Be Live, tres en Tenerife y otros tres en Marruecos. Asimismo, la compañía anunció recientemente la adquisición del 100% de Ona Marinas de Nerja y 100 apartamentos en Ona Valle Romano Golf Resort.

El Hotel Ritual cuenta con una zona nudista. / L.O.

Estand propio en Fitur

La compañía está ultimando los detalles para su participación en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2026, donde acudirá por primera vez con un estand propio.

Según Nacho Barrau, "la participación de Ona Hotels & Apartments en Fitur 2026 supone un antes y un después en la historia de nuestra compañía. Aunque llevamos varias décadas participando en la Feria de Turismo más importante del mundo, este año lo haremos por primera vez con estand propio, lo que nos permitirá establecer conexiones más auténticas, generar espacios de confianza con los agentes del sector y reforzar nuestra presencia de marca".

Ona Hotels & Apartments

Ona Hotels & Apartments es una compañía hotelera con sede en Barcelona y casi tres décadas de experiencia en el sector turístico español, consolidada por su compromiso con la excelencia y la satisfacción del huésped.

La cadena gestiona actualmente un porfolio de 52 complejos, estratégicamente distribuidos en las principales zonas turísticas de España: Costa Cálida, Costa del Sol, Costa Dorada, Costa Brava, Costa Blanca, Islas Baleares y Canarias.

Su expansión internacional se extiende a destinos como Andorra y Marruecos. La firma está en constante evolución y expansión, con una clara apuesta por la innovación y la optimización de sus recursos, desde procesos informáticos hasta la calidad de sus servicios, con el objetivo de ofrecer un producto de valor superior y garantizar estancias inolvidables.