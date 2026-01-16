Un camión averiado causa retenciones de 10 kilómetros en la A-7 a su paso por Torremolinos

La avería de un camión en la autovía A-7 a la altura de Torremolinos en sentido Málaga ha originado importantes retenciones en plena hora punta este viernes, que ya alcanzan los 10 kilómetros, según ha informado a EFE un portavoz del Centro de Gestión de Tráfico.

Se trata de un vehículo de grandes dimensiones que ha tenido un problema con un neumático poco antes de las 7:20 horas y no se puede mover, por lo que tiene que llegar una grúa para su retirada, ha explicado.

Corte de un carril

A consecuencia de la avería permanece cortado el carril central de la A-7 en sentido Barcelona (hacia la capital malagueña), lo que ha causado grandes retenciones en esta autovía, que conecta las principales localidades costeras en la provincia.

Desde las 8:45 horas, las retenciones alcanzan los 10 kilómetros, en concreto desde el punto kilométrico 1000+500, donde se encuentra el camión averiado, hasta el 1010+500, por lo que llegan hasta el tramo entre Benalmádena y Fuengirola, según Tráfico.

Varias instituciones en Málaga, entre ellas la Diputación Provincial, han reclamado en los últimos meses soluciones para descongestionar el tráfico en la A-7 ante el colapso que se produce en esta relevante arteria en casos de accidentes o averías de camiones.