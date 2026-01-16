Atascos
Un camión averiado causa retenciones de 10 kilómetros en la A-7 a su paso por Torremolinos
Un camión averiado en la A-7 a la altura de Torremolinos, en dirección Málaga, ha provocado retenciones de hasta 10 kilómetros en plena hora punta, según fuentes del Centro de Gestión de Tráfico
La avería de un camión en la autovía A-7 a la altura de Torremolinos en sentido Málaga ha originado importantes retenciones en plena hora punta este viernes, que ya alcanzan los 10 kilómetros, según ha informado a EFE un portavoz del Centro de Gestión de Tráfico.
Se trata de un vehículo de grandes dimensiones que ha tenido un problema con un neumático poco antes de las 7:20 horas y no se puede mover, por lo que tiene que llegar una grúa para su retirada, ha explicado.
Corte de un carril
A consecuencia de la avería permanece cortado el carril central de la A-7 en sentido Barcelona (hacia la capital malagueña), lo que ha causado grandes retenciones en esta autovía, que conecta las principales localidades costeras en la provincia.
Desde las 8:45 horas, las retenciones alcanzan los 10 kilómetros, en concreto desde el punto kilométrico 1000+500, donde se encuentra el camión averiado, hasta el 1010+500, por lo que llegan hasta el tramo entre Benalmádena y Fuengirola, según Tráfico.
Varias instituciones en Málaga, entre ellas la Diputación Provincial, han reclamado en los últimos meses soluciones para descongestionar el tráfico en la A-7 ante el colapso que se produce en esta relevante arteria en casos de accidentes o averías de camiones.
- Torremolinos transformará su antiguo vertedero en un parque para toda la familia
- Piden 4 años de cárcel para el alcalde de Estepona por malversación de fondos públicos
- Las élites de Sevilla y de Madrid hicieron inviable el Hipódromo de Mijas
- Torremolinos pondrá un radar en la avenida de la Libertad los viernes y sábados noche
- Una persecución policial en Mijas concluye con la intervención de una furgoneta
- Fuengirola licita por 50,8 millones el nuevo Palacio de Justicia junto al estadio Santa Fe
- Muere un motorista de 53 años tras salirse de la autovía A-7 en Manilva
- Pillan 'in fraganti' a los asaltantes de una guardería de droga en Benalmádena: intentaban un vuelco de dos toneladas de hachís