Los vecinos sin electricidad de Estepona se manifiestan para pedir una solución

Un centenar de vecinos de un residencial de Estepona que está terminado desde hace meses pero no tiene licencia de ocupación al no tener electricidad, se han manifestado este viernes para pedir una solución al problema al que se enfrentan, ya que no pueden entrar a vivir a sus pisos.

Con camisetas, pancartas y megáfono en mano, un nutrido grupo de afectados se ha concentrado a las puertas del Ayuntamiento de Estepona y desde allí se han dirigido hacia el residencial Alma, en el que compraron hace cuatro años, y a la sede de la promotora que ha ejecutado el residencial, el grupo Level.

En la cabecera de la manifestación, una enorme pancarta y tras ella, Paco López, portavoz de los afectados y presidente de la recién constituida Asociación de Damnificados de las Viviendas Alma de Estepona (ADVAE), los miembros de la junta directiva de la entidad, y muchas de las familias afectadas. "Estamos al límite", ha dicho.

La comitiva ha marchado por las calles de este turístico municipio de la Costa del Sol haciendo sonar bocinas, trompetas, cencerros o platillos, y han coreado consignas del tipo de “queremos luz”, “la luz es un derecho, no un privilegio” o “queremos nuestras viviendas”.

Protesta de los vecinos afectados en Estepona. / Esther Gómez (EFE)

Una situación delicada

La situación es delicada para las 72 familias que compraron, ya que al no contar la promoción con Licencia de Primera Ocupación no sólo no se pueden habitar ni escriturar, sino que ni siquiera se pueden financiar y la mayoría de los compradores necesita hipoteca, ha explicado López.

Ninguno de los presentes puede entender cómo se ha llegado a este punto y están preocupados ante la posibilidad de que la resolución del problema pueda alargarse años.

Ajenos a la actividad inmobiliaria, los afectados reservaron su vivienda "pensando que todo estaba en orden” y ahora, cuatro años después, han descubierto que “la gestión nefasta” que se ha hecho del proyecto los ha puesto en “una complicada tesitura” y se enfrentan a una situación “insólita y sin precedentes en España”, ha dicho otro de los afectados, Jorge Valenzuela.

Desde Alma señalan a Endesa, con quien han tratado de reunirse sin éxito desde que supieron del problema de la luz. Es la eléctrica española la que tiene las llaves de sus pisos -dicen- y de ella esperan una solución “urgente y definitiva”.

El aumento de la población y la demanda de los nuevos desarrollos urbanísticos en la Costa del Sol llevó a Endesa a tomar la decisión de suspender las solicitudes de potencia superiores a los 1000 kw en agosto de 2024.

Desde ese momento, la única forma de obtener un nuevo boletín es que se libre potencia en algún punto y ponerte a la cola porque hay lista de espera.

Una larga espera

Los vecinos de esta promoción entienden que su solicitud se hizo con anterioridad por lo que no debería afectarles, no obstante y con intención de agilizar los trámites, han reducido su solicitud por debajo de los 1000 kw pero Endesa toma como fecha de solicitud 2025 y les dice que tienen que esperar.

En 2021 el Ayuntamiento de Estepona realizó una solicitud de reserva de energía para la zona de La Calera -donde se ubica esta urbanización- pero según la eléctrica, el expediente no se tramitó porque estaba incompleto.

En la propuesta inicial del Consistorio se planteaba la construcción de un transformador en el sector a urbanizar; si bien, desde Endesa indicaron que serían necesarios tres dado el volumen final de viviendas estimado.

Así, explica el Ayuntamiento, en las obras de urbanización que está realizando la administración local mediante el sistema de cooperación que establece el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se planificaron tres transformadores.

No obstante -precisan- la compañía les ha indicado que tiene dificultades para ofrecerles suministro a los transformadores y desde el Consistorio, que insisten en que han actuado “con diligencia y responsabilidad”, no entienden la respuesta de la eléctrica.