Tres hombres y una mujer asaltan las instalaciones de Tívoli en Benalmádena

Tres hombres y una mujer han asaltado esta mañana el parque de atracciones Tívoli World de Benalmádena, que permanece cerrado desde septiembre del año 2020 tras entrar en concurso de acreedores por acumular una deuda de más de 9 millones de euros, principalmente con Hacienda y la Seguridad Social.

Eran las 11.20 horas de esta mañana cuando Juan Carmona, el extrabajador del Tivoli que vigila el parque día y noche desde que cerró sus puertas para evitar el abandono y el vandalismo, se quedó con la mosca detrás de la oreja.

Había hecho una excepción en su guardia y había acudido esta mañana a Fuengirola para visitar a un amigo cuando el sistema de videovigilancia en remoto le alertó de la existencia de cuatro personas alrededor de las instalaciones.

Instalaciones del parque de atracciones Tivoli World permanece cerrado desde 2020. / Álex Zea

Vigilancia

"A través de las cámaras, vi a tres hombres y una mujer, de unos 30 años, paseando por la puerta principal y prestando demasiada curiosidad por los accesos de las instalaciones", cuenta Juan Carmona a La Opinión de Málaga.

"Estos me van a dar el día", le dijo a su compañero. Las inquietudes de Juan se calmaron un poco cuando vio que el grupo se dirigía en dirección al teleférico. Sin embargo, sus cinco años velando por el futuro de las instalaciones le han hecho desarrollar un sexto sentido, que esta vez tampoco se equivocó.

A los 20 minutos, el sistema los volvió a detectar. Habían dado la vuelta por el exterior de las instalaciones y se encontraban junto al acceso de la montaña rusa. "Ahí ya me dije, si no entran por esa puerta lo van a hacer por la siguiente", comenta Juan Carmona.

Un grupo de extrabajadores conservan y vigilan el parque de atracciones Tivoli World de Benalmádena / Álex Zea

Detección

Dicho y hecho. A las 11.45 horas de esta mañana, el sistema detectó a las cuatro personas que saltaban al interior del parque. "Lo siento, ya vendré a verte otro día", le dijo Juan a su amigo, antes de coger el coche y salir pitando para Tivoli.

Conforme iba de camino, Juan Carmona alertó a la Policía Nacional de la situación. Pasadas las 12.00 del mediodía, Juan llegó a la puerta principal. Unos minutos más tarde, llegaba una patrulla de la Policía Nacional.

Durante la batida para localizar a los intrusos, otro compañero vigilaba sus pasos por el parque a través de las cámaras de seguridad que hay repartidas por las instalaciones y fue guiando al guarda y a los agentes hacia la plaza de Tivolilandia donde fueron interceptados.

El guardían del parque alertó a la Policía Nacional que interceptó y expulsó de Tivoli a los asaltantes. / L.O.

Interceptación

Los agentes interceptaron primero a la mujer. Los hombres salieron corriendo pero nadie se conoce el parque como Juan Carmona y tras un rodeo alcanzaron a los otros tres miembros del grupo.

"Habían estado por la parte alta del parque, por el pasaje del terror y los coches de choque -comenta Juan Carmona-. Tenían acento de fuera y uno de ellos dijo que era de Talavera de la Reina pero que llevaba tiempo viviendo en Málaga. Por eso, no me creo que no supieran que el parque está cerrado, que hay vigilancia y que no se puede entrar a las instalaciones", explica el vigilante del parque.

"Dijeron que habían entrado por curiosidad pero les recriminé que igual que podían haber tenido una accidente al saltar la tapia y podían ser acusados de dañar las instalaciones".

Borrado de imágenes

El grupo fue acompañado hasta la entrada principal donde se procedió a su identificación y se les conminó a borrar todas las imágenes que habían grabado dentro de la propiedad privada.

"Es imposible que no supieran que está prohibido acceder al parque. Llevábamos unos meses en calma pero no ha terminado el mes de enero y ya tenemos el primer asalto al parque en 2026", cuenta Juan Carmona, que duerme todas las noches en el parque y vela para salvaguardas las instalaciones.

El último asalto a Tívoli World fue el pasado 11 de agosto cuando dos jóvenes gibraltareños que pasaban unos días de vacaciones con sus padres en Benalmádena accedieron a las instalaciones a las dos de la madrugada.

La mitad de Tivoli World se desarrollará en la cubierta del centro comercial. / L.O.

Futuro

A finales de febrero se cumplirá un año desde que el nuevo propietario del parque, el grupo Tremón, firmase un acuerdo con el Ayuntamiento de Benalmádena para desarrollar un proyecto inmobiliario que supone multiplicar la edificabilidad de todos los terrenos de Tivoli World para desarrollar un proyecto urbanístico que incluirá dos grandes hoteles y un enorme centro comercial de 58.000 metros cuadrados en cuyo techo se construirá la mitad del nuevo parque de atracciones.

El nuevo parque, que según el Consistorio duplicará en superficie al actual, no tendrá nada que ver con el que se mantiene en la memoria de los miles de malagueños, andaluces y turistas extranjeros que han pasado por sus instalaciones desde que Tivoli World abrió sus puertas en 1972.

Sin embargo, a pesar de que había grupos interesados en reflotar el parque con nuevas atracciones pero conservando su diseño actual, el Ayuntamiento de Benalmádena le ha dado carta blanca al grupo Tremón para que desarrolle un megaproyecto urbanístico con el argumento de que Tivoli World vuelva a abrir sus puertas.

El grupo inmobiliario ya ha presentado el proyecto técnico al Ayuntamiento de Benalmádena y ahora tendrá que contar con el visto bueno de la Junta de Andalucía.