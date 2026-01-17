El PP valora "la capacidad económica y productiva" de la Costa del Sol "a pesar del expolio fiscal de Montero"

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha valorado este sábado "la capacidad económica y productiva" de la Costa del Sol "a pesar del expolio fiscal que ejecuta la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y su recaudación récord en la provincia que supera los 6.000 millones de euros".

Ante ello, Carmona ha alabado el carácter de la comarca, "la que más autónomos tiene de Andalucía", y lo ha hecho en su visita al municipio malagueño de Manilva, donde ha mostrado todo su apoyo al sector vinícola en un encuentro con afiliados y empresarios de la zona donde estuvo acompañado por el presidente del PP en el municipio, José Manuel Fernández. "Manilva está en las prioridades absolutamente claras del Partido Popular de Málaga", ha remarcado.

De esta forma, Carmona ha señalado que "Manilva es un ejemplo de integración que no puede permitirse seguir aislada de la realidad que vive el resto de la Costa del Sol, una comarca pujante que sigue encabezando distintos indicadores económicos".

"Acoso fiscal de Montero"

Además, ha alabado el trabajo de los 'populares' en la comarca, "porque han sabido identificar las necesidades de los malagueños frente al acoso fiscal de Montero": "La Costa del Sol se ha convertido en un referente económico de nuestro país. Porque a pesar de todos los palos que pone Montero en la rueda de los malagueños, la provincia está siendo capaz de seguir siendo un motor económico a nivel nacional y autonómico", ha relatado.

Por ello, Carmona ha subrayado que "en Andalucía no hay alternativa a Juanma Moreno". "¿Quién es la alternativa? ¿Quién nos va a robar el dinero para llevárselo a Cataluña?", ha insistido.

"Ningún andaluz va a confiar en la persona más sanchista del reino, que es María Jesús Montero. La cobradora del Frac ha certificado su defunción política tras el acuerdo con Junqueras", ha recalcado.

Ha incidido en que "Montero no se da cuenta que con esa firma está hipotecando el futuro de los malagueños y andaluces. Tenemos una infrafinanciación de más de 1.500 millones de euros al año desde que llegaron a la Moncloa. Y ahora, con este nuevo pago al independentismo, nos queda claro que quieren que seamos ciudadanos de segunda", ha concluido Carmona.