Por Mi Pueblo se presentará por primera vez a las elecciones municipales por Manilva

La formación política Por Mi Pueblo se presentará a las próximas elecciones municipales en la localidad de Manilva por primera vez en su historia. La formación independiente ha presentado este fin de semana a los miembros de la Secretaría Local del partido en la localidad, a través de la cual espera incrementar su presencia en la provincia.

La Secretaría Local de Por Mi Pueblo en Manilva está encabezada por Daniel Muñoz, exconcejal del municipio, que en 2023 abandonó las filas de partido Compromiso Manilva, por el que había concurrido en los anteriores comicios en el puesto número cuatro, para centrarse en su faceta como profesor en la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro.

Durante la presentación, en un bar del municipio, la secretaria nacional, María Leonor Muñoz, le recordó que: "lo más importante es trabajar por los vecinos y solucionar sus problemas". Y el secretario provincial de Por Mi Pueblo y alcalde de Ojén, Juan Merino, explicó: "cuando Dani me dijo de unirse, el partido dudó poco en decirle que sí. No ha sido la única propuesta, pero no nos vamos a equivocar".

El exconcejal de Compromiso Manilva Daniel Muñoz encabeza la Secretaría Local de Por Mi Pueblo en Manilva. / L.O.

Participación

Merino también recalcó que todas las personas pueden participar en Por Mi Pueblo. "Lo importante es tu pueblo y Málaga y esas son las siglas que hay que defender. Somos personas de carne y hueso que queremos trabajar por nuestro pueblo y no estar sometidos a directrices de Sevilla o Madrid".

El secretario provincial destacó que el aumento de la presencia de Por Mi Pueblo en la provincia tiene el claro objetivo de obtener representación en la Diputación de Málaga, donde hasta ahora no lo ha conseguido.

Experiencia

El alcalde de Benamocarra y uno de los líderes de Por Mi Pueblo, Abdeslam Lucena, que lleva más de 20 años en la alcaldía de su municipio, exhortó a Daniel Muñoz a pedir a sus vecinos un voto de confianza de cuatro años para demostrar que es posible hacer una política diferente. "Este es un equipo con mucha fuerza y valentía, no estáis solos. Somos personas dedicadas 24/7 a la política y con tu experiencia estoy convencido que eres lo que necesita Manilva".

Además, Lucena asegura que el movimiento municipalista, donde la ideología es trabajar y desarrollar nuestro pueblo, está de moda. Actualmente, Por Mi Pueblo cuenta con 37 concejales y cuatro alcaldías con mayorías absolutas representadas en 24 municipios. "Nuestra idea es concurrir en las elecciones municipales en 40 o 50 municipios. Contaremos con pactos importantes y con la aspiración de tener representación en la Diputación".

Equipo

El equipo de Daniel Muñoz, está compuesto por personas jóvenes y formadas con una gran ilusión por cambiar su pueblo. "Queremos quitarle a Manilva la etiqueta del último vagón de la Costa del Sol. Manilva es un paraíso por explotar". Muñoz añadió que si se ha presentado ahora la secretaría local es para poder hacer un proyecto serio.

"Algunos os preguntaréis por qué me presento 15 meses antes de las elecciones. Pues porque queremos hacer un proyecto serio, porque no queremos llegar los últimos meses y hacernos la foto. Queremos empezar a reunirnos con los colectivos y empezar a trabajar ya".

Colaboradores

Entre su equipo, Daniel ha querido resaltar la implicación de Irene Martín quién ha manifestado su inquietud por trabajar por su pueblo. "Siempre he aspirado a hacer algo por mi pueblo, pero nunca había encontrado a las personas o el momento adecuado y Por Mi Pueblo cumple con esa idea. Creo que podemos aportar para que Manilva vaya en otra dirección".

Al acto asistieron la secretaria de Por Mi Pueblo Costa del Sol, Monika Torres; la alcaldesa de Igualeja, Isabel Vázquez; el portavoz de Por Mi Pueblo en Casares, Antonio Muñoz Matías; el primer teniente-alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y concejales del equipo de gobierno de Ojén.