Torremolinos abre el plazo de ayudas a niños con necesidades específicas

Las familias podrán solicitar estas ayudas hasta el 30 de septiembre de 2026 para sufragar gastos de tratamientos, como logopedia o atención temprana, según informa el Ayuntamiento.

Torremolinos abre el plazo de solicitud de ayudas para el tratamiento de menores con necesidades específicas

Torremolinos abre el plazo de solicitud de ayudas para el tratamiento de menores con necesidades específicas / l.o.

Alejandro González

Alejandro González

Málaga

El Ayuntamiento de Torremolinos ha abierto el plazo de solicitud de ayudas para el tratamiento de menores con necesidades específicas, desde el 21 de enero al 30 de septiembre de 2026, o hasta agotar el presupuesto antes de la finalización del plazo.

La finalidad de estas ayudas es contribuir a sufragar los gastos del tratamiento de menores con necesidades específicas, colaborando en el desembolso económico que supone a las familias hacer frente a los gastos del tratamiento. Igualmente, se pretende facilitar la atención para la mejora de la calidad de vida, favoreciendo el desarrollo y el bienestar del menor y su familia.

El Ayuntamiento ha destinado 65.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria vigente. Las ayudas concedidas se podrán emplear para tratamientos de atención temprana, atención psicológica, logopedia, psicomotricidad, habilidades sociales, atención a deficiencias sensoriales o refuerzo educativo para menores con dificultades de aprendizaje.

Las ayudas serán del 40, 60 o del 80% para familias cuya renta per cápita anual no supere el IPREM (8.400 euros en el año 2026).

TEMAS

