Dos detenidos con hachís en Mijas cuando se buscaba a un francés por narcotráfico

Dos jóvenes de 21 años han sido detenidos por la Guardia Civil en Mijas al ser descubiertos en posesión de 716 gramos de hachís en tabletas listo para su distribución cuando los agentes buscaban a un ciudadano francés con una reclamación judicial de búsqueda, detención y personación relacionada también con el narcotráfico.

La operación policial se inició cuando los agentes hacían gestiones en una zona hotelera de la localidad para localizar al ciudadano francés, ha informado este jueves la Guardia Civil en un comunicado. En la habitación donde se buscaba al reclamado por la justicia se encontraban dos individuos que estaban presuntamente vinculados a este y que, para eludir la intervención policial, arrojaron apresuradamente varios paquetes por la ventana hacia una zona ajardinada del hotel.

Tras el lanzamiento del paquete, los guardias civiles bloquearon la salida a los dos ocupantes y recuperaron los bultos lanzados, que contenían siete tabletas de hachís compactadas y listas para su distribución, que arrojaron un peso de 716 gramos.

Ambos varones de 21 años de edad, fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública, y han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Fuengirola, mientras la Guardia Civil continúa con las investigaciones para determinar el origen de la droga y localizar al ciudadano francés reclamado.