Exxacon invierte 17 millones en su nueva promoción en Estepona: 42 viviendas que se entregarán en 2029

La promotora malagueña Exxacon Smart Living, con sede en Marbella, ha lanzado nueva promoción en Estepona con una inversión que supera los 17 millones de euros y que dispondrá de un total de 43 viviendas de 2 y 3 dormitorios que se distribuyen en apartamentos, bajos con jardín y áticos. Las viviendas de esta promoción, desarrolladas sobre una superficie superior a los 4.000 metros cuadrados, tienen fecha de entrega prevista para el año 2029.

Según ha informado la compañía este jueves, el conjunto residencial Isidora Living Las Mesas sale a ventas con precios que parten de los 438.000 euros, en función de las características de cada unidad, tras un breve periodo de preventa en el que se ha logrado un 50% de reservas "en tiempo récord".

Esta nueva promoción incluye zonas comunes, entre las que destacan un rooftop con solárium, jacuzzi climatizado, barbacoa y área para comer o cenar. Asimismo, la promoción cuenta con piscina, living área con cocina integrada para teletrabajar o celebrar reuniones con amigos o familiares, gimnasio completo interior, sauna, baño turco y zonas ajardinadas.

Las viviendas están concebidas bajo el principio de la filosofía empresarial “Smart Living”, que incorpora criterios de sostenibilidad, tecnología, eficiencia energética y diseño.

Exxacon afirma que el lanzamiento de Isidora Living Las Mesas refuerza el periodo de expansión que atraviesa la promotora. Coincidiendo con la celebración este pasado año de su 25 aniversario, Exxacon anunció una inversión adicional de 330 millones de euros para alcanzar los 700 millones en total hasta el año 2032, y continuar así impulsando proyectos residenciales en los principales mercados nacionales.

Imagen recreada de la fachada de la promoción Isidora Living Las Mesas, que Exxacon construirá en Estepona (Málaga). / L. O.

Nuevos lanzamientos en España

"En menos de un año hemos realizado cuatro nuevos lanzamientos de promociones a nivel nacional, dos de ellos en la Costa del Sol, lo que refuerza nuestra presencia en un enclave estratégico para nosotros y apuntala el crecimiento sostenido de nuestra compañía", subraya el CEO de Exxacon Smart Living, Gastón Aigneren.

La directora general de la promotora, Elena Cuberos, explica que con esta promoción avanzan en su compromiso de un modelo residencial "basado en la calidad, la sostenibilidad y la innovación".

Elena Cuberos y Gastón Aigneren, directores generales de Exxacon. / L. O.

"Este proyecto refleja la evolución natural de la compañía y nuestra apuesta por seguir impulsando viviendas que respondan a las necesidades de las personas, adaptándose a las tendencias del mercado", ha añadido.