Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BoroLos 43 fallecidosMercadonaPasajeroSuceso en FuengirolaVandalismoSan AndrésOterosHuelin
instagramlinkedin

Vivienda en Málaga

Exxacon invierte 17 millones en su nueva promoción en Estepona: 42 viviendas que se entregarán en 2029

Ubicada en la zona de Las Mesas, sale a ventas con precios que parten de los 438.000 euros, tras un breve periodo de preventa en el que se ha logrado un 50% de reservas

Una imagen proyectada de la futura promoción Isidora Living Las Mesas que Exxacon construirá en Estepona.

Una imagen proyectada de la futura promoción Isidora Living Las Mesas que Exxacon construirá en Estepona. / L. O.

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

La promotora malagueña Exxacon Smart Living, con sede en Marbella, ha lanzado nueva promoción en Estepona con una inversión que supera los 17 millones de euros y que dispondrá de un total de 43 viviendas de 2 y 3 dormitorios que se distribuyen en apartamentos, bajos con jardín y áticos. Las viviendas de esta promoción, desarrolladas sobre una superficie superior a los 4.000 metros cuadrados, tienen fecha de entrega prevista para el año 2029.

Según ha informado la compañía este jueves, el conjunto residencial Isidora Living Las Mesas sale a ventas con precios que parten de los 438.000 euros, en función de las características de cada unidad, tras un breve periodo de preventa en el que se ha logrado un 50% de reservas "en tiempo récord".

Esta nueva promoción incluye zonas comunes, entre las que destacan un rooftop con solárium, jacuzzi climatizado, barbacoa y área para comer o cenar. Asimismo, la promoción cuenta con piscina, living área con cocina integrada para teletrabajar o celebrar reuniones con amigos o familiares, gimnasio completo interior, sauna, baño turco y zonas ajardinadas.

Las viviendas están concebidas bajo el principio de la filosofía empresarial “Smart Living”, que incorpora criterios de sostenibilidad, tecnología, eficiencia energética y diseño.

Exxacon afirma que el lanzamiento de Isidora Living Las Mesas refuerza el periodo de expansión que atraviesa la promotora. Coincidiendo con la celebración este pasado año de su 25 aniversario, Exxacon anunció una inversión adicional de 330 millones de euros para alcanzar los 700 millones en total hasta el año 2032, y continuar así impulsando proyectos residenciales en los principales mercados nacionales.

Imagen recreada de la fachada de la promoción Isidora Living Las Mesas, que Exxacon construirá en Estepona (Málaga).

Imagen recreada de la fachada de la promoción Isidora Living Las Mesas, que Exxacon construirá en Estepona (Málaga). / L. O.

Nuevos lanzamientos en España

"En menos de un año hemos realizado cuatro nuevos lanzamientos de promociones a nivel nacional, dos de ellos en la Costa del Sol, lo que refuerza nuestra presencia en un enclave estratégico para nosotros y apuntala el crecimiento sostenido de nuestra compañía", subraya el CEO de Exxacon Smart Living, Gastón Aigneren.

La directora general de la promotora, Elena Cuberos, explica que con esta promoción avanzan en su compromiso de un modelo residencial "basado en la calidad, la sostenibilidad y la innovación".

Noticias relacionadas y más

Elena Cuberos y Gastón Aigneren, directores generales de Exxacon

Elena Cuberos y Gastón Aigneren, directores generales de Exxacon. / L. O.

"Este proyecto refleja la evolución natural de la compañía y nuestra apuesta por seguir impulsando viviendas que respondan a las necesidades de las personas, adaptándose a las tendencias del mercado", ha añadido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un camión averiado causa retenciones de 10 kilómetros en la A-7 a su paso por Torremolinos
  2. Asalto al parque Tivoli en Benalmádena: cuatro intrusos intentan acceder a las instalaciones cerradas
  3. Las élites de Sevilla y de Madrid hicieron inviable el Hipódromo de Mijas
  4. Una persecución policial en Mijas concluye con la intervención de una furgoneta
  5. Fuengirola licita por 50,8 millones el nuevo Palacio de Justicia junto al estadio Santa Fe
  6. Muere un motorista de 53 años tras salirse de la autovía A-7 en Manilva
  7. Denuncia en Fuengirola a su expareja por saltarse dos veces la orden de alejamiento cuando él ya estaba detenido
  8. El embalse de la Concepción comienza a desembalsar agua tras las lluvias de la borrasca Francis

Tragedia en Fuengirola: mata a su padre y luego se suicida arrojándose desde una azotea

Tragedia en Fuengirola: mata a su padre y luego se suicida arrojándose desde una azotea

Dos detenidos con hachís en Mijas cuando se buscaba a un francés por narcotráfico

Exxacon invierte 17 millones en su nueva promoción en Estepona: 42 viviendas que se entregarán en 2029

Exxacon invierte 17 millones en su nueva promoción en Estepona: 42 viviendas que se entregarán en 2029

Turismo Costa del Sol refuerza su promoción en el mercado nacional: invertirá 1,8 millones este año

Turismo Costa del Sol refuerza su promoción en el mercado nacional: invertirá 1,8 millones este año

Málaga cierra 2025 con una "sólida" ocupación hotelera del 78,72% pero el sector advierte de problemas para la competitividad del destino

Málaga cierra 2025 con una "sólida" ocupación hotelera del 78,72% pero el sector advierte de problemas para la competitividad del destino

Torremolinos abre el plazo de ayudas a niños con necesidades específicas

Torremolinos abre el plazo de ayudas a niños con necesidades específicas

Por Mi Pueblo se presentará por primera vez a las elecciones municipales por Manilva

Por Mi Pueblo se presentará por primera vez a las elecciones municipales por Manilva

Asalto al parque Tivoli en Benalmádena: cuatro intrusos intentan acceder a las instalaciones cerradas

Asalto al parque Tivoli en Benalmádena: cuatro intrusos intentan acceder a las instalaciones cerradas
Tracking Pixel Contents