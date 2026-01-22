Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un hombre mata a su padre en Fuengirola y luego se suicida arrojándose desde una azotea

Una mujer, esposa y madre de los fallecidos, ha sido trasladada grave a un hospital con heridas de arma blanca. Los hechos han ocurrido en la avenida de Los Boliches

Policía Nacional.

Policía Nacional. / POLICÍA NACIONAL VALLADOLID / Europa Press

Jose Torres

Un hombre de 65 años ha muerto en Fuengirola tras ser presuntamente atacado por su propio hijo, que poco después también ha fallecido tras precipitarse desde la azotea del edificio donde vivía la familia. Según fuentes policiales, una mujer, esposa y madre de los fallecidos, ha resultado herida en el incidente y ha sido trasladada a centro hospitalario con lesiones por arma blanca. Su pronóstico es grave. El presunto agresor tenía 36 años.

Los hechos se han producido sobre las 8:50 horas de este jueves en un piso de localizado en la avenida de Los Boliches, punto al que han acudido numerosas dotaciones policiales y ambulancias tras un aviso al 091. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, cuyos primeros pasos apuntan a que el matrimonio ha sido atacado por su hijo y este se ha arrojado poco después desde la azotea del inmueble.

