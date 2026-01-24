Málaga Guitar Experience: tres días de conciertos y cultura musical en Torremolinos

Torremolinos se sitúa en el mapa musical internacional el próximo mes de febrero con la llegada del Málaga Guitar Experience, una cita que apuesta por la cultura en abierto y que convertirá al municipio en punto de peregrinación para amantes de la guitarra de todas las edades. El festival se celebra del 13 al 15 de febrero en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias, con entrada gratuita durante las tres jornadas.

Lejos de ser un festival al uso, el Málaga Guitar Experience se presenta como un evento multidisciplinar que utiliza la guitarra como hilo conductor para unir música en directo, artesanía, divulgación cultural, industria musical y propuestas familiares. Un formato pensado para atraer tanto al público especializado como a quienes simplemente buscan una experiencia cultural diferente y accesible.

Eric Sardinas, referente mundial de la slide guitar, en el Málaga Guitar Experience. / l.o.

Un cartel que cruza fronteras

La programación musical será uno de los grandes reclamos del evento. Sobre el escenario se darán cita figuras internacionales y nombres históricos del rock y el blues, con estilos que van desde el blues eléctrico al rock sureño y el rock andaluz. Entre los artistas confirmados destaca el guitarrista estadounidense Eric Sardinas, referente mundial de la slide guitar, junto a bandas de largo recorrido como Vargas Blues Band, los malagueños Tabletom, Los Deltonos y Los Hermanos Dalton.

Uno de los momentos más esperados llegará con el homenaje a Javier Vargas, que incluirá el estreno de un documental y la presentación de su biografía, en un reconocimiento a su trayectoria y a su influencia en varias generaciones de guitarristas. Las actuaciones se repartirán a lo largo de los tres días, todas ellas con acceso libre, reforzando el carácter abierto del festival.

Málaga Guitar Experience dedicará un merecido homenaje a Javier Vargas. / l.o.

La guitarra, protagonista

Más allá de los conciertos, el Málaga Guitar Experience abre una ventana al interior del instrumento con la Expo Luthier & Industria Musical, un espacio dedicado a la construcción artesanal y a la innovación tecnológica. Constructores de guitarras, fabricantes de pedales, sistemas de amplificación y soluciones técnicas mostrarán sus productos en un entorno en el que el público podrá tocar, probar y dialogar directamente con los profesionales del sector.

Tabletom aporta veteranía al Málaga Guitar Experience. / l.o.

Pensar y aprender la guitarra

El festival también reserva un espacio para aprender y curiosear, con charlas y encuentros organizados junto a la Sociedad Española de Organología y profesionales del sector musical. Se hablará de la historia de la guitarra, de cómo ha ido evolucionando con la tecnología, de efectos, pastillas y de esos modelos míticos que han marcado época, en un formato ameno y pensado tanto para músicos como para quienes simplemente sienten curiosidad, aunque no tengan conocimientos previos.

Cartel con toda la programación que se podrá disfrutar durante tres días en el Málaga Guitar Experience. / l.o.

Para disfrutar en familia

La dimensión social será otro de los pilares del evento. El Málaga Guitar Experience incorpora talleres infantiles de construcción de guitarras, pensados para acercar la música a los más pequeños de forma creativa, y culminará el útlimo día con una paella popular, concebida como espacio de encuentro y convivencia entre público, artistas y profesionales.

De esta manera, el festival se suma a la agenda cultural de invierno en la Costa del Sol y aspira a consolidarse como una de las grandes citas de la temporada. Durante tres días, Torremolinos acogerá propuestas musicales, formativas y sociales en torno a la guitarra, en un evento que busca reunir a públicos diversos y reforzar el papel de la música como espacio de encuentro cultural y ciudadano.