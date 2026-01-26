Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un gran despliegue policial contra los robos en vivienda frena las denuncias en Benalmádena

La Policía Nacional y la Policía Local suman más de medio centenar de controles en puntos estratégicos que ha supuesto la identificación de 560 personas y el chequeo de 433 vehículos

Varios agentes de ambos cuerpos participan en un control en Benalmádena.

Varios agentes de ambos cuerpos participan en un control en Benalmádena.

La Opinión

La Policía Nacional y la Policía Local de Benalmádena han unido esfuerzos en las últimas semanas en un dispositivo contra los robos en viviendas. Según ha informado la Comisaría Provincial de Málaga, este trabajo ha supuesto un despliegue especial de patrullas en varios puntos estratégicos de la localidad, especialmente en urbanizaciones, que han tenido un gran efecto disuasorio, ya que las organizaciones dedicadas a esta actividad realizan reconocimientos previos a sus acciones.

El balance de trabajo incluye 52 dispositivos estáticos de control en vía pública en los que se identificaron a 560 personas y se chequearon 433 vehículos. Como consecuencia de estas actuaciones fueron detenidas cuatro personas por distintas causas, aunque no relacionadas con delitos contra el patrimonio.

Menos denuncias

En el dispositivo, iniciado las pasadas fiestas navideñas, han participado 250 agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Torremolinos-Benalmádena y de la Jefatura de Policía Local de este último municipio, destacando "la gran colaboración" entre ambos cuerpos. La Policía Nacional ha asegurado que esta presencia en las calles ha supuesto "un descenso significativo en el número de denuncias interpuestas en comisaría por robos en domicilios". "Esto es reflejo de la gran colaboración entre ambos cuerpos en los últimos años, que redunda en la seguridad de los ciudadanos y visitantes de Benalmádena", han concluido.

