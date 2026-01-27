Mijas asumirá el mantenimiento de todas las urbanizaciones del municipio

Era una reivindicación histórica de los vecinos que viven en alguna de las casi cien urbanizaciones que hay repartidas por todo el término municipal de Mijas, uno de los más extensos de la provincia, y ahora se va a hacer realidad. El Ayuntamiento de Mijas ha sacado a exposición pública una nueva ordenanza municipal para hacerse cargo de las 96 urbanizaciones históricas que hay a lo largo de su territorio.

Se trata de una decisión sin precedentes que dará respuesta a una demanda ciudadana de hace décadas y garantizará la igualdad de servicios para todos los mijeños vivan donde vivan.

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Ana Mata (PP), que ha explicado que la ordenanza estará expuesta al público hasta el 16 de febrero. En Mijas hay 96 urbanizaciones clasificadas como suelo urbano consolidado que, pese a estar plenamente integradas en el tejido urbano, nunca han sido recepcionadas por el Ayuntamiento. La alcaldesa ha subrayado que esta «decisión histórica» acabará con la inseguridad jurídica, administrativa y económica «que afecta tanto a los residentes como al propio Ayuntamiento de Mijas».

La falta de claridad sobre quién debe conservar y mantener las calles, redes de saneamiento, abastecimiento de agua, alumbrado o zonas verdes supone un perjuicio para los mijeños que viven en estas zonas, ya que tributan por los mismos conceptos (IBI) que los de los núcleos urbanos sin obtener los mismos servicios.

En muchos casos, las comunidades de propietarios no han podido asumir los costes de dichos servicios lo que dado lugar a problemas ambientales y de seguridad vial; y ha impedido acceder a subvenciones y ayudas para mejorar los servicios y las infraestructuras, en un círculo vicioso que ha perpetuado en el tiempo.

A través de esta ordenanza, el Consistorio quiere aportar seguridad jurídica a ambas partes y garantizar los derechos de los residentes y el cumplimiento de las obligaciones públicas en materia de servicios esenciales», según ha explicado el concejal de Urbanizaciones, Juan Carlos Cuevas (VOX).

Por su parte, el responsable de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Mijas, Mario Bravo, ha añadido que el equipo de gobierno de Mijas hace suyo el criterio igualdad de derechos ante la igualdad de obligaciones: «Creemos que una calle abierta al público tiene que mantenerse con dinero público, tanto la limpieza como la iluminación y el asfaltado. No podemos hacer diferencias entre ciudadanos que no son diferentes». De ahí el impulso municipal a esta nueva ordenanza.