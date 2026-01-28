Dos adultos y dos menores, heridos por el ataque de un perro en San Pedro Alcántara

Dos adultos y dos menores han resultado heridos tras atacarles un perro en el paseo marítimo del núcleo de población de San Pedro Alcántara, según han informado a EFE fuentes municipales.

Uno de los adultos, un hombre de 36 años, presentaba una herida en un brazo como consecuencia de la mordedura del animal, fue atendido 'in situ' y recibió varios puntos de sutura, pero no requirió traslado a un centro hospitalario, han indicado fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía.

Las otras tres personas, una mujer y dos niños, fueron atendidos por una empresa privada de emergencias de Marbella, aunque las heridas no revestían gravedad y se trasladaron al centro sanitario por sus propios medios.

El suceso tuvo lugar a la altura del restaurante Exoticca, y un testigo avisó al teléfono 112 de que un perro había atacado a varias personas que se encontraban en el paseo.

Al parecer, la mujer estaba paseando con los menores cuando un perro trató de morderles, a continuación intentó alzar a uno de los menores para alejarlo del animal y resultó herida.

Poco después y, al observar la situación, un hombre que hacía ejercicio junto a la playa se acercó a ayudarlos y también se llevó una dentellada en el brazo.