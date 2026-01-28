Ataque
Dos adultos y dos menores, heridos por el ataque de un perro en San Pedro Alcántara
Un hombre de 36 años fue atendido con varios puntos de sutura tras ser mordido por un perro en el paseo marítimo de San Pedro Alcántara, mientras que una mujer y dos menores fueron atendidos por heridas leves
Efe
Dos adultos y dos menores han resultado heridos tras atacarles un perro en el paseo marítimo del núcleo de población de San Pedro Alcántara, según han informado a EFE fuentes municipales.
Uno de los adultos, un hombre de 36 años, presentaba una herida en un brazo como consecuencia de la mordedura del animal, fue atendido 'in situ' y recibió varios puntos de sutura, pero no requirió traslado a un centro hospitalario, han indicado fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía.
Las otras tres personas, una mujer y dos niños, fueron atendidos por una empresa privada de emergencias de Marbella, aunque las heridas no revestían gravedad y se trasladaron al centro sanitario por sus propios medios.
El suceso tuvo lugar a la altura del restaurante Exoticca, y un testigo avisó al teléfono 112 de que un perro había atacado a varias personas que se encontraban en el paseo.
Al parecer, la mujer estaba paseando con los menores cuando un perro trató de morderles, a continuación intentó alzar a uno de los menores para alejarlo del animal y resultó herida.
Poco después y, al observar la situación, un hombre que hacía ejercicio junto a la playa se acercó a ayudarlos y también se llevó una dentellada en el brazo.
