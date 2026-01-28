Hallan un cadáver en estado de descomposición en un cuarto de contadores en Benalmádena

La Policía Nacional ha hallado un cadáver en avanzado estado de descomposición en el cuarto de contadores de un piso situado en Benalmádena.

El cuerpo fue localizado este martes, sobre las 10:45 horas, y no ha podido ser identificado aún debido a su estado de descomposición, han confirmado a EFE fuentes policiales.

La autopsia que se le realizará determinará las causas de la muerte, que por el momento se desconocen, ya que debido a su estado no se ha podido avanzar si presenta o no signos de violencia.

El cuerpo estaba en un pequeño hueco de menos de medio metro de altura, con escombros, dentro del cuarto de contadores, según la información publicada por el sur.