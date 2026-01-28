Hallan un cadáver en estado de descomposición en un cuarto de contadores en Benalmádena
La Policía Nacional descubrió el martes un cadáver en avanzado estado de descomposición en Benalmádena, sin que por el momento se conozcan las causas de la muerte
EFE
Málaga
La Policía Nacional ha hallado un cadáver en avanzado estado de descomposición en el cuarto de contadores de un piso situado en Benalmádena.
El cuerpo fue localizado este martes, sobre las 10:45 horas, y no ha podido ser identificado aún debido a su estado de descomposición, han confirmado a EFE fuentes policiales.
La autopsia que se le realizará determinará las causas de la muerte, que por el momento se desconocen, ya que debido a su estado no se ha podido avanzar si presenta o no signos de violencia.
El cuerpo estaba en un pequeño hueco de menos de medio metro de altura, con escombros, dentro del cuarto de contadores, según la información publicada por el sur.
- Un camión averiado causa retenciones de 10 kilómetros en la A-7 a su paso por Torremolinos
- Tragedia en Fuengirola: mata a su padre y luego se suicida arrojándose desde una azotea
- Asalto al parque Tivoli en Benalmádena: cuatro intrusos intentan acceder a las instalaciones cerradas
- Las élites de Sevilla y de Madrid hicieron inviable el Hipódromo de Mijas
- Málaga Guitar Experience: tres días de conciertos y cultura musical en Torremolinos
- Una persecución policial en Mijas concluye con la intervención de una furgoneta
- Fuengirola licita por 50,8 millones el nuevo Palacio de Justicia junto al estadio Santa Fe
- El Castaño Santo de Istán contará con un nuevo sendero y un puente colgante de casi cien metros