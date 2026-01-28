Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Junta de Andalucía invierte 600.000 euros en el punto limpio de Casares

La nueva infraestructura verde, ubicada en el Polígono Industrial Sierra Bermeja, beneficiará a los más de 9.000 vecinos de este municipio

Catalina García y Juan Luis Villalón, inauguran el punto limpio de Casares.

Catalina García y Juan Luis Villalón, inauguran el punto limpio de Casares. / l.o.

Alejandro González

Alejandro González

Málaga

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, y el alcalde de Casares, Juan Luis Villalón, han inaugurado el punto limpio del municipio, con una inversión de 596.479,24 euros, cofinanciados con Fondos FEADER.

Situada en el Polígono Industrial Sierra Bermeja, se integra en la red de equipamientos impulsados por el Gobierno andaluz para facilitar una correcta gestión de los residuos domésticos y avanzar hacia un modelo más sostenible.

La infraestructura, que beneficiará a los más de 9.000 vecinos de la localidad, se ha construido en una parcela de 3.207 m2 en suelo urbano, y ha sido diseñada para facilitar tanto el uso por parte de los vecinos como el trabajo de los operarios y de los vehículos encargados del traslado de los residuos. El diseño del recinto, con plataformas diferenciadas y recorridos bien definidos, ha permitido optimizar la circulación interior y garantizar la seguridad durante las labores de descarga y recogida.

La actuación ha sido posible gracias a la colaboración entre administraciones, lo que ha permitido ejecutar la obra en cinco meses. «La colaboración del Ayuntamiento de Casares, que ha cedido esta parcela, junto a una correcta planificación y ejecución del proyecto ha hecho posible que hoy Casares cuente con un equipamiento moderno, adaptado a la normativa y preparado para dar servicio a los vecinos del municipio», ha afirmado la consejera.

