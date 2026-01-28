El Pajarito y el Moreno se refugiaron en la Mabella y Mijas tras el atentado contra varios policías en Isla Mayor

Entre los 10 detenidos en Málaga y Sevilla por su presunta pertenencia a la organización que atacó con armas de guerra a varios agentes en Isla Mayor destacan dos hombres a los que la Policía Nacional señala como "tiradores. Se les conoce como el Pajarito y el Moreno y los investigadores los consideran profesionales que ofrecen sus servicios a distintos grupos de narcos a cambio de lotes de droga o de cantidades de dinero que pueden alcanzar los 50.000 euros por encargo. En este caso, el grupo trabajaba para el Lechuga, apodo del líder de un grupo asentado en esta zona de Sevilla.

La presión policial tras el incidente provocó que ambos se refugiaran en la Costa del Sol. El Pajarito recaló en una urbanización de Marbella en la que vivía como okupa, algo que ya había hecho otras veces con parte de la familia que siempre le acompaña. Como su cuñado, que vivía con él y al que la Policía Nacional atribuye labores de logística (alquiler de vehículos o la realización de desplazamientos) de la organización. En el registro de esta vivienda, los agentes localizaron ayer 70 kilos de cocaína, dos pistolas listas para disparar, un visor nocturno, telefonía satélite y un dron.

El Moreno, que también vivía con su familia, ha sido localizado en Mijas, donde fueron detenidas otras dos personas. El resto de actuaciones se han llevado a cabo en la provincia de Sevilla, donde fueron detenidas cinco personas en Isla Mayor, Coria del Río (1), Puebla del Río (1), Villamanrique (1) y Gines (1).

Ataque con armas de guerra

La investigación se inició tras el ataque con armas de fuego que dejó a tres agentes heridos, uno de ellos de gravedad. El incidente se produjo durante un operativo que tiene su origen en la colaboración con las autoridades portuguesas para identificar una organización criminal especializada en introducir drogas con narcolanchas. El trabajo policial detectó una de estas embarcaciones cuando pretendía introducir por las costas gaditana una importante cantidad de hachís.

El 8 de noviembre, tras varios intentos, los agentes acreditaron que esa narcolancha iba a alijar en la zona de la Señuela, muy cerca a la localidad sevillana de Isla Mayor, y activaron un dispositivo para localizar el punto que iban a usar como guardería de la droga. Comprobaron que se trataba de una nave ubicaba en la carretera de los Toruños, muy conocida por otros golpes antidroga anteriores. La organización investigada contaba con varios puntos de seguridad en la zona y detectaron la presencia de los investigadores. Lejos de huir, un vehículo ocupado por cinco personas se dirigieron a toda velocidad hacia los agentes y abrieron fuego con armas de guerra mientras uno de ellos gritaba la ya conocida frase "hay que matar a esos perros”.

Noticias relacionadas

Según la Policía Nacional, el Pajarito y el Moreno iban en ese coche. "En clara inferioridad, los agentes solo pudieron tratar de parapetarse en la oscuridad". Uno de los funcionarios recibió dos impactos de un arma larga. Otro recibió un disparo en el chaleco antibalas, que no evitó la rotura de dos costillas, y un tercer agente sufrió lesiones en un brazo al tratar de protegerse. Tras el ataque, la organización intentó ocultar la droga que acababan de recoger en el río Guadalquivir en otro punto de Isla Mayor, pero la policía localizó la droga en apenas 24 horas. Intervinieron 4.500 kilos de hachís y recuperaron 8 todoterrenos sustraídos.