El PSOE exige la dimisión del alcalde de Estepona tras la petición de cárcel de la Fiscalía

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, Pepe Bernal, exigió la dimisión del alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), "después de que la Fiscalía haya solicitado para él una condena de cinco años y medio de prisión por un delito de prevaricación y otro de malversación".

Bernal insistió en que esta petición de condena “ya es motivo más que suficiente” para exigir su salida. “Si el alcalde no está dispuesto a dimitir, la pelota está en el tejado de Moreno Bonilla, que llegó a la Junta envuelto en la bandera de la responsabilidad, la honestidad y la transparencia y ahora rehúye de Estepona; exigimos a Moreno Bonilla y al PP que actúen”, aseveró.

Bernal defendió que "la Fiscalía considera probado que García Urbano contrató en el Ayuntamiento de Estepona a una mujer con la que mantenía una relación sentimental, siendo plenamente consciente de que nunca iba a desempeñar actividad laboral alguna".

Así, el dirigente socialista expuso que “el señor García Urbano insiste en que todo forma parte de una campaña política contra él, pero no ha sido capaz de aportar ni una sola prueba de que esta persona realizara trabajo alguno para el Ayuntamiento”. "No existía despacho, ordenador, correo corporativo, teléfono, ni gestión de expedientes o elaboración de informes. No hizo nada. Y ni siquiera estaba en Estepona: ella residía en Córdoba mientras cobraba del Ayuntamiento de Estepona”, enfatizó.

José María García Urbano. / |L.O.

También inhabilitación

El PSOE también tuvo presente que "además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicita diez años de inhabilitación para cargo público" contra el alcalde.

Y, a su vez, recordó que "el alcalde devolvió el dinero público percibido por esta persona" para añadir que esto supone “un reconocimiento claro de culpabilidad”. “Si todo hubiera sido legal y si esa persona hubiera trabajado realmente, no se habría devuelto ni un solo euro”, subrayó.

A juicio del dirigente socialista, "lo ocurrido tiene un nombre claro y se llama corrupción”. "Ante una petición de más de cinco años de cárcel por parte de la Fiscalía, a García Urbano no le queda otra salida que la dimisión, él no puede seguir manchando el buen nombre de Estepona; y si no quiere asumir la dimisión, el PP y Juanma Moreno Bonilla deberían apartarlo de la Alcaldía”, añadió.

En este punto, Bernal puso el foco "sobre el presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz por su silencio ante este caso". “Juanma Moreno no puede seguir mirando para otro lado, no puede hacer con García Urbano lo mismo que hizo con la alcaldesa de Marbella”, afirmó el dirigente socialista acompañado por la secretaria general del PSOE en Estepona, Emma Molina.