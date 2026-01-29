Desarticulada una red dedicada al petaqueo a narcolanchas con 15 detenidos en Cádiz y Málaga

Agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Guadiaro, pertenecientes a la Comandancia de Algeciras han detenido a 15 personas presuntos integrantes de una organización criminal dedicada presuntamente al abastecimiento de gasolina a narcolanchas, una práctica conocida como petaqueo, y que operaba en las provincias de Cádiz y Málaga.

La investigación se inició el pasado 10 de enero tras una primera intervención en la que los agentes lograron abortar un intento de abastecimiento de combustible a una narcolancha en el cauce del río Guadiaro, en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, ha informado la Guardia Civil de Algeciras en una nota. En esta actuación fueron intervenidas 60 petacas de combustible, que los autores pretendían hacer llegar a su destino mediante una embarcación neumática.

Como resultado de las gestiones de investigación desarrolladas tras esta primera aprehensión, los agentes volvieron a interceptar al mismo grupo criminal cuando circulaba con una furgoneta cargada con 3.500 litros de gasolina, los cuales estaban siendo transportados con idéntica finalidad. Además, el combustible era trasladado sin ningún tipo de medida de seguridad, generando un grave riesgo de incendio o explosión para la población.

Posteriormente, se llevaron a cabo dos registros domiciliarios en las localidades de Jimena de la Frontera y Puerto Real, ambas en la provincia de Cádiz, en los que se intervinieron más de 8.000 litros de combustible almacenados en garrafas en el interior de varias viviendas, utilizadas por la organización como "guarderías".

La última actuación tuvo lugar en la madrugada del pasado 23 de enero, cuando fueron detenidos in fraganti otros siete miembros de la organización delictiva en una finca de la localidad de Marbella en el momento en que se disponían a cargar una furgoneta con más de 5.000 litros de gasolina.

El balance final de la operación se salda con 15 personas detenidas, la intervención de 19.450 litros de gasolina, así como embarcaciones, motores fueraborda y numerosos efectos vinculados al apoyo logístico al narcotráfico, como aceite de motor, filtros de combustible para embarcaciones y ropa térmica y de agua.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado el ingreso en prisión de siete de ellos. Este tipo de actividades constituyen ilícitos penales al vulnerar las normas de seguridad relativas al transporte, tenencia y almacenamiento de sustancias peligrosas, explosivas e inflamables, realizadas sin las autorizaciones legalmente exigidas y con grave riesgo para la población, tal y como recoge un reciente pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.