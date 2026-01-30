Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La alcaldesa de Mijas alerta del peligro del firme de la autovía A7

Envía una carta al subdelegado del Gobierno en Málaga en la que denuncia grandes socavones ante la «alarmante falta de mantenimiento»

Ana Mata denuncia peligrosos socavones en la A7.

Ana Mata denuncia peligrosos socavones en la A7. / l.o.

Alejandro González

Alejandro González

Málaga

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, ha remitido una carta al subdelegado del Gobierno en Málaga; Javier Salas, para alertarle del preocupante estado del firme de la A7 a su paso por el término municipal, sobre todo en los tramos de Faro de Calaburras, La Cala y El Chaparral. La regidora alerta de un deterioro evidente de la infraestructura, agravado por los últimos temporales, «con profundos socavones que generan gran preocupación entre los miles de usuarios diarios de la vía». Mata solicita que se dé traslado urgente al Ministerio de Transportes ante el peligro que suponen los baches, de los que se ha desprendido material aportado en anteriores parcheos por las lluvias caídas y el paso de vehículos. «Son muchos los vecinos que trasladan su inquietud e inseguridad», continúa el texto.

La regidora plantea la necesidad de una ejecución urgente de trabajos que permitan reponer el firme y recuerda que a la ausencia de un tren litoral se suma que la autopista de peaje AP7 «es la más cara de España por trayecto».

Añade que la AP7 no sólo no se bonifica, sino que este 2026 ha subido un 3%, «lo que impide a miles de usuarios utilizarla con regularidad». Mata califica de «alarmante falta de mantenimiento» la razón de que la carretera esté así y ofrece la colaboración del Ayuntamiento de Mijas en todo lo concerniente a la seguridad vial y la movilidad.

