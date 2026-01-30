Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZBEMetroAlta velocidadDesliz eróticoVirusMálaga CFAemetCuerpo BenalmádenaLuna de nieve
instagramlinkedin

Sucesos

Un detenido tras embestir a una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil en Estepona

El conductor, de origen francés sin carné, fue detenido en Estepona tras embestir a un vehículo y arrojar bolsas con marihuana durante una persecución nocturna

El conductor embistió con el coche que conducía contra una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil

El conductor embistió con el coche que conducía contra una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil / BRAIS LORENZO

Efe

Málaga

Una persona ha sido detenida en Estepona tras embestir con el coche que conducía a una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil durante una intervención, han informado este viernes a EFE fuentes del instituto armado.

El conductor del automóvil, de origen francés y sin carné, embistió, sin causar heridos, un vehículo de la Guardia Civil durante una persecución nocturna de Marbella a Estepona, lanzó bolsas de marihuana por la ventanilla y dio positivo en drogas tras ser arrestado después de estrellar su coche e intentar huir a pie, según el diario 'Málaga hoy'.

El hombre circulaba supuestamente bajo los efectos de las drogas cuando sobre las tres de la madrugada los agentes detectaron un coche a gran velocidad.

El conductor, no residente en España, hizo caso omiso a las señales de alto, se dio a la fuga y aceleró rumbo a Estepona.

Durante varios kilómetros, el vehículo fue seguido por los guardias mientras recorría urbanizaciones de la zona de Selwo, donde rompió varias barreras de acceso a lo largo de su escapada.

En el transcurso de la fuga, comenzó a arrojar bolsas que los investigadores recuperaron y que contenían 13 kilogramos de marihuana.

Tras estrellarse, el conductor abandonó el coche e intentó escapar a pie, pero fue alcanzado y fue sometido a una prueba de detección de estupefacientes, en la que dio positivo.

Noticias relacionadas

Al detenido se le imputan varios delitos, entre ellos el de atentado a agente de la autoridad, después de que supuestamente embistiera el vehículo de la Guardia Civil.

TEMAS

  1. Un camión averiado causa retenciones de 10 kilómetros en la A-7 a su paso por Torremolinos
  2. Tragedia en Fuengirola: mata a su padre y luego se suicida arrojándose desde una azotea
  3. Asalto al parque Tivoli en Benalmádena: cuatro intrusos intentan acceder a las instalaciones cerradas
  4. Las élites de Sevilla y de Madrid hicieron inviable el Hipódromo de Mijas
  5. Málaga Guitar Experience: tres días de conciertos y cultura musical en Torremolinos
  6. El Pajarito y el Moreno se refugiaron en Marbella y Mijas tras el atentado contra varios policías en Isla Mayor
  7. Fuengirola licita por 50,8 millones el nuevo Palacio de Justicia junto al estadio Santa Fe
  8. Una persecución policial en Mijas concluye con la intervención de una furgoneta

Un detenido tras embestir a una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil en Estepona

Un detenido tras embestir a una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil en Estepona

La alcaldesa de Mijas alerta del peligro del firme de la autovía A-7

La alcaldesa de Mijas alerta del peligro del firme de la autovía A-7

Desarticulada una red dedicada al petaqueo a narcolanchas con 15 detenidos en Cádiz y Málaga

Dos adultos y dos menores, heridos por el ataque de un perro en San Pedro Alcántara

Dos adultos y dos menores, heridos por el ataque de un perro en San Pedro Alcántara

El Pajarito y el Moreno se refugiaron en Marbella y Mijas tras el atentado contra varios policías en Isla Mayor

El Pajarito y el Moreno se refugiaron en Marbella y Mijas tras el atentado contra varios policías en Isla Mayor

Condenado a ocho años por amenazar a un camarero e incendiar la casa en la que estaba de okupa

El paso de la borrasca Kristin por Málaga: árboles caídos, paseos cerrados y problemas de tráfico

El paso de la borrasca Kristin por Málaga: árboles caídos, paseos cerrados y problemas de tráfico

El PSOE exige la dimisión del alcalde de Estepona tras la petición de cárcel de la Fiscalía

El PSOE exige la dimisión del alcalde de Estepona tras la petición de cárcel de la Fiscalía
Tracking Pixel Contents