Borrasca Leonardo: daños en la Senda Litoral en Mijas, caída de árboles y cierre de accesos a las playas

Mijas vive una jornada marcada por el fuerte temporal que ha golpeado durante la noche a distintas zonas del municipio. Según ha informado el Ayuntamiento de Mijas, a primera hora de este miércoles 4 de febrero, el episodio de intenso oleaje y lluvia ha provocado incidencias en la costa, afectando de lleno a la Senda Litoral, y ha obligado a activar un amplio dispositivo de coordinación municipal.

Hundimiento parcial en la Senda Litoral y una torreta arrastrada por el mar

El temporal marítimo ha causado daños en la Senda Litoral, en el tramo de El Capricho, donde se ha hundido una parte del recorrido. Además, el oleaje ha arrastrado una torreta de vigilancia de playas, lo que ha incrementado el nivel de alerta en el litoral.

Ante la situación, el Ayuntamiento ha iniciado medidas preventivas, entre ellas el cierre de accesos peatonales a las playas para evitar riesgos a vecinos y visitantes.

Actuaciones en Calahonda y Riviera por caída de árboles

En las zonas de Calahonda y Riviera, los efectos del temporal se han dejado sentir también en tierra. Bomberos de Mijas y la delegación de Parques y Jardines han intervenido para retirar árboles caídos que dificultaban la circulación y los desplazamientos.

Paralelamente, Servicios Operativos se ha desplegado para revisar caminos, además de vigilar cauces, posibles desprendimientos y puntos conflictivos en el término municipal.

El Consistorio ha destacado que la coordinación entre áreas es “permanente” ante una jornada “muy complicada”. En el operativo participan Policía Local, Bomberos, Parques y Jardines, Servicios Operativos, Protección Civil, además de equipos de Zonas Rurales, Ganadería y otros servicios municipales.

Alertas naranjas activadas por Aemet: recomendaciones

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activadas alertas naranjas por fenómenos costeros y lluvias en la zona, por lo que el Ayuntamiento de Mijas insiste en pedir máxima precaución y seguir las indicaciones oficiales. Entre las recomendaciones básicas ante el temporal plantea: