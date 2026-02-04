Efectos de la borrasca Leonardo en Málaga: los ríos Guadalteba y Guadiaro superan el nivel máximo y se desbordan

Las lluvias caídas durante la noche en la zona occidental de la provincia de Málaga, con la llegada de la borrasca Leonardo, ha empezado a elevar el nivel de los ríos de forma alarmante.

Río Guadiaro

El río Guadiario ya se encuentra en en nivel rojo, con una crecida que supera su capacidad y desbordándose de su cauce. Según los datos de la Red Hidrosur, este río baja con 3,31 metros de altura de agua en su cauce en el tramo de Majaceite a las 8.00 horas, superando su capacidad máxima, que es de dos metros, y la tendencia es a subir todavía más.

Su máximo histórico está en 3,61 metros de altura el caudal del agua, que puede que se supere con las lluvias que todavía se esperan que lleguen. De hecho, lleva desde las 4.00 horas de esta madrugada recibiendo más agua de la que puede soportar su cauce y con una tendencia creciente según han pasado las horas, desbordándose en numerosos puntos.

Río Guadalteba

El río Guadalteba, a su paso por Teba, también ha alcanzado el nivel rojo de capacidad. Sobre las 8.00 horas su caudal ya era mayor que la capacidad de su cauce y la tendencia era de seguir subiendo. Actualmente, según la Red Hidrosur, la altura del agua que baja por este río alcanzó los 2,65 metros, cuando su máximo es de 2,5 metros.

Pero no son los únicos con problemas. El Genal, a su paso por Jubrique, ya ha hecho saltar el nivel naranja de alerta. Pero además hay otros dos ríos que están en nivel amarillo y con tendencia creciente: Río Grande (Las Millanas) y el río Guadalhorce, a su paso por Archidona.

Situación límite en Cádiz

Cuatro ríos de la provincia de Cádiz están desbordándose al superar el caudal su capacidad máxima y se ha activado el nivel rojo. Ahora mismo, los ríos Barca de la Florida, río Álamo (Benalup), Hozgarganta y Guadiaro (Pablo Buceite) están en nivel rojo, además con tendencia a seguir aumentando el agua que llevan o mantenerse.

Pero además, hay varios que van también alcanzando estos niveles y ya están en nivel naranja, como son: Guadalete y Junta de los Ríos.