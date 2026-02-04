Mijas ofrece el hipódromo como refugio para caballos y otros animales ante el riesgo de inundaciones

El Ayuntamiento de Mijas ha decidido habilitar el hipódromo como espacio de acogida para caballos, equinos y animales en general y lo ha puesto a disposición de municipios vecinos que estén en zonas de riesgo por lluvia.

Aunque en Mijas no está prevista la activación del aviso rojo, el Consistorio ha optado por una actuación preventiva y solidaria y ofrece este recurso municipal a aquellas localidades cercanas que puedan necesitar trasladar animales para garantizar su seguridad y bienestar ante posibles inundaciones, desprendimientos u otras incidencias derivadas del temporal.

Condiciones necesarias para proteger a los animales

Para el concejal de Ganadería y Zonas Rurales, Eloy Belmonte, esta medida es "responsable" y está pensada para proteger a los animales, "especialmente en zonas rurales donde el riesgo es mayor cuando se producen lluvias intensas" y ha recordado que el hipódromo reúne las condiciones necesarias para acoger equinos y otros animales en caso de emergencia.

Abierto a otros municipios

"Desde Mijas entendemos que, en situaciones como esta, la coordinación y la cooperación entre municipios es clave. Por eso ponemos el hipódromo a disposición de aquellos ayuntamientos que sí están bajo alerta roja y necesitan un espacio seguro para sus caballos y otros animales", ha subrayado el edil.

Para más información o para gestionar el traslado y acogida de animales, los ayuntamientos interesados pueden contactar con la Policía Local de Mijas (092 - 952460808), que centralizará la coordinación de este recurso municipal.