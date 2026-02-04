Borrasca Leonardo
Mijas ofrece el hipódromo como refugio para caballos y otros animales ante el riesgo de inundaciones
El Ayuntamiento de Mijas habilita su hipódromo para acoger animales de municipios vecinos ante posibles inundaciones, ofreciendo un espacio seguro para su protección
El Ayuntamiento de Mijas ha decidido habilitar el hipódromo como espacio de acogida para caballos, equinos y animales en general y lo ha puesto a disposición de municipios vecinos que estén en zonas de riesgo por lluvia.
Aunque en Mijas no está prevista la activación del aviso rojo, el Consistorio ha optado por una actuación preventiva y solidaria y ofrece este recurso municipal a aquellas localidades cercanas que puedan necesitar trasladar animales para garantizar su seguridad y bienestar ante posibles inundaciones, desprendimientos u otras incidencias derivadas del temporal.
Condiciones necesarias para proteger a los animales
Para el concejal de Ganadería y Zonas Rurales, Eloy Belmonte, esta medida es "responsable" y está pensada para proteger a los animales, "especialmente en zonas rurales donde el riesgo es mayor cuando se producen lluvias intensas" y ha recordado que el hipódromo reúne las condiciones necesarias para acoger equinos y otros animales en caso de emergencia.
Abierto a otros municipios
"Desde Mijas entendemos que, en situaciones como esta, la coordinación y la cooperación entre municipios es clave. Por eso ponemos el hipódromo a disposición de aquellos ayuntamientos que sí están bajo alerta roja y necesitan un espacio seguro para sus caballos y otros animales", ha subrayado el edil.
Para más información o para gestionar el traslado y acogida de animales, los ayuntamientos interesados pueden contactar con la Policía Local de Mijas (092 - 952460808), que centralizará la coordinación de este recurso municipal.
- Un camión averiado causa retenciones de 10 kilómetros en la A-7 a su paso por Torremolinos
- Condenado por el abandono de una niña con la que convivía en una casa ocupada de Torremolinos
- Tragedia en Fuengirola: mata a su padre y luego se suicida arrojándose desde una azotea
- Asalto al parque Tivoli en Benalmádena: cuatro intrusos intentan acceder a las instalaciones cerradas
- Las élites de Sevilla y de Madrid hicieron inviable el Hipódromo de Mijas
- Málaga Guitar Experience: tres días de conciertos y cultura musical en Torremolinos
- El Pajarito y el Moreno se refugiaron en Marbella y Mijas tras el atentado contra varios policías en Isla Mayor
- Una persecución policial en Mijas concluye con la intervención de una furgoneta