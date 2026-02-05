Borrasca Leonardo
Un adolescente intenta bañarse en el río Guadaiza en Marbella en plena borrasca Leonardo
El joven fue rápidamente frenado por los cuerpos de seguridad y salió del río sin lamentar daños personales
Gloria Pérez
El azote de la borrasca Leonardo en algunos puntos de la provincia de Andalucía está obligando a extremar las precauciones para evitar daños humanos. Aún así, hay quienes se afanan en poner en riesgo a los servicios de emergencias. Este miércoles un adolescente ha intentado bañarse en el río Guadaiza, en el municipio malagueño de Marbella.
Ha sido el concejal de Seguridad y Emergencias de Marbella, José Eduardo Díaz, quien ha dado cuenta de esta "imprudencia" y de las actuaciones realizadas en relación con el temporal en la ciudad. Según ha informado Díaz, el joven fue rápidamente frenado por los cuerpos de seguridad y salió del río sin lamentar daños personales.
El edil ha insistido en la importancia de extremar el cuidado: "Ese tipo de imprudencias como la del otro día, la de un vehículo saltándose una baliza y un cierre de un paso, son las que pueden provocar realmente desgracias personales", ha apostillado.
Continúa el aviso amarillo
El comité de seguimiento del plan de emergencia de Marbella se ha reunido con el alcade municipal para prolongar el aviso amarillo, tanto por viento como por lluvia. Una medida que mantendrá los colegios cerrados y la anulación de las actividades presenciales del propio Consistorio a lo largo de la jornada.
"Hemos repetido la situación de ayer y hoy con una máxima preocupación que es el viento", ha explicado el edil, quien también ha hecho un llamamiento a sus vecinos para que limiten la movilidad en la medidad de lo posible debido al viento "extremo" y al suelo mojado.
La localidad marbellí ha contabilizado unas 40 intervenciones en relación con el paso de la borrasca por la el municipio. Entre otras actuaciones hay unas 20 relacionadas con árboles y otras cinco en fachadas. De igual modo, los efectivos han tenido que intervenir por inundaciones en algunas viviendas, "que hemos tenido que socorrer y ayudar".
