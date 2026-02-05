Fiscalía solicita investigar a la novia del hijo del alcalde de Estepona por concesión de licencia

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal de Instancia número 4 de Estepona que cite como investigada a la novia del hijo del alcalde esteponero, José María García Urbano (PP), por la concesión de la licencia del restaurante de un edificio público a una empresa vinculada a ella.

En un informe del ministerio público, al que ha accedido EFE, se interesa que se señale la declaración de ella, administradora y única socia de la referida empresa, para el mismo día que el resto de investigados, entre los que está el propio regidor, después de que se suspendiera la comparecencia prevista para el pasado enero, según fuentes judiciales.

La investigación se sigue por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, según el escrito de diligencias de investigación de la Fiscalía.

Supuestas irregularidades

Se refiere a supuestas irregularidades en la autorización de apertura de un negocio de restauración, en la que, según la denuncia, se habrían omitido requisitos exigidos por la normativa.

El fiscal pide que se señale fecha para las declaraciones de los investigados una vez que se pongan a disposición de las partes los soportes digitales que acompañan a los informes policiales de la causa.

Plantea además que se oficie a la unidad de la Policía Nacional que lleva la investigación para que remita al juzgado una nueva copia de los mencionados soportes, que la Fiscalía Anticorrupción no tiene en sus dependencias.

La denuncia fue interpuesta por Anticorrupción y, según el escrito del ministerio público, existen indicios de que los hechos podrían encajar en los citados tipos delictivos.

Las actuaciones se apoyan en una investigación del Grupo I de Blanqueo de la Brigada Provincial de Policía Judicial, iniciada tras el concurso público convocado en 2023 para la explotación del referido espacio de titularidad municipal.

Fuentes del Ayuntamiento de Estepona defendieron en su día la legalidad del procedimiento y negaron que existiese cualquier acto delictivo.

Noticias relacionadas

En otro caso judicial diferente a este, la Fiscalía pide cinco años y seis meses de prisión para el alcalde de Estepona por los delitos de prevaricación y malversación al contratar como personal eventual a una mujer "con la que mantenía una relación sentimental".