Hallan 12 tumbas musulmanas de los siglos XIII y XV en Estepona

Las obras del bulevar que está construyendo el Ayuntamiento de Estepona en las avenidas de San Lorenzo y España han sacado a la luz 12 tumbas de una de las dos necrópolis musulmanas que existieron en la ciudad durante los siglos XIII y XV.

El arqueólogo municipal, Ildefonso Navarro, ha explicado que este hallazgo se ha producido durante los movimientos de tierras necesarios para acometer las obras del bulevar.

El entorno donde se ha proyectado el bulevar está considerado zona arqueológica en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el Plan Especial de Protección del Casco Antiguo. El Consistorio ya conocía la existencia de esta necrópolis musulmana. Por ello, se ha contado desde el principio de los trabajos con un equipo de arqueólogos coordinados con la delegación municipal de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento y con la autorización e inspección de los técnicos en materia de patrimonio de la Junta de Andalucía, siguiendo así las labores de arqueología preventiva que exige la Ley de Patrimonio Andaluz.

Mario González, arqueólogo de la empresa Menia, encargada de las excavaciones, ha explicado que por ahora se han encontrado restos de 12 individuos que fueron enterrados siguiendo el ritual canónico islámico, es decir, en dirección a La Meca, sin ropas ni ajuares, y directamente en la tierra.

Estos restos se suman a los de otras 600 personas que han ido apareciendo en las diez excavaciones realizadas en los últimos años en zonas donde se ubicaron los dos cementerios musulmanes en la Medina de Istibbuna, nombre con el que se conocía a Estepona durante la época nazarí.

Tras la finalización de los trabajos arqueológicos, los restos encontrados en las tumbas serán estudiados por antropólogos para conocer las causas de los fallecimientos, edades y sexo de esas personas, así como las enfermedades o traumatismos que presentaban en el momento de su muerte.

Los trabajos arqueológicos continuarán los próximos meses conforme se produzcan nuevos movimientos de tierra. El arqueólogo Mario González no descarta nuevos hallazgos porque los estudios revelan que una de las dos necrópolis nazaríes se extendían en lo que hoy es la calle San Roque.

La primera fase de las excavaciones arqueológicas comenzaron a finales de 2024 y encontraron cinco bolaños, unas piezas de artillería realizadas en peridotita, una piedra característica de la sierra de Estepona. Estas armas medievales pudieron ser utilizadas durante los asedios que sufrió Istibbuna en los siglos XIII y XIV por parte de ejércitos cristianos.

Asimismo, han aparecido restos cerámicos de época medieval, dado que en esta zona también se depositaban escombros durante los siglos XVIII y XIX, por lo que resulta muy complicado encontrar piezas completas con un valor importante.