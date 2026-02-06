Sucesos
Un hombre recibe un tiro en la cara durante su visita a un punto de venta de droga de Torremolinos
La Policía Nacional detiene a las dos personas que recibieron a la víctima, pero ninguna de las partes ha aclarado las razones de lo ocurrido en el el inmueble
Dos jóvenes han sido detenidos en Torremolinos por presuntamente regentar un punto de venta de drogas en una vivienda en la que un comprador recibió un disparo en el rostro durante una transacción de sustancias. Los arrestados, de 24 y 27 años e investigados por delitos de lesiones graves, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública, han ingresado en prisión.
La operación Moflete comenzó tras conocer la Policía Nacional que un hombre había ingresado el pasado 6 de diciembre en un hospital de la capital con un tiro en la cara. Tras el recibir el alta, el hombre no colaboró, pero los agentes de la UDEV de la Comisaría de Torremolinos-Benalmádena, consiguieron información suficiente para ubicar el lugar del suceso, una vivienda en Torremolinos a la que la víctima acudió para adquirir drogas. Según la versión policial, allí interactuó con los dos varones que se hallaban al frente del punto de menudeo.
La Comisaría Provincial ha informado este viernes de que durante el encuentro, por razones que ninguna de las dos partes ha aclarado, uno de los camellos manipuló una pistola y efectuó un disparo que alcanzó al cliente en el rostro. El herido se personó por sus propios medios en las urgencias de un centro hospitalario, desde donde se dio aviso a la policía.
Finalmente, los investigadores llevaron a cabo registros en dos viviendas, una de ellas donde se produjo el incidente con el arma de fuego. Los agentes encontraron una pistola, 68 dosis de cocaína, 40 gramos de hachís en fragmentos, más de mil comprimidos de diferentes fármacos, dos balanzas de precisión y 1.140 euros en efectivo.
