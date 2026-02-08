Vuelven a casa los desalojados en Casares tras descartarse el riesgo de inundación

Los 180 vecinos del núcleo poblacional de El Secadero, en Casares (Málaga), y San Martín del Tesorillo (Cádiz) desalojados ante el efecto de las borrascas, pueden regresar a sus casas tras descartarse el riesgo de inundación. También se desmontará el albergue provisional creado en un colegio.

El operativo del Puesto de Mando Avanzado instalado en Casares lo ha decidido al descartarse el riesgo de inundación por la crecida del río Guadiaro y existir garantías de seguridad, según ha informado la Junta de Andalucía.

El Guadiaro no alcanzó durante la noche el nivel de desbordamiento y las viviendas no han resultado afectadas por la inundación que sufrieron en días anteriores.

Como el episodio de borrascas del lunes va a ser más parecido al del sábado que al del miércoles, creen que "se puede llevar el realojo de los vecinos con toda la seguridad", ha indicado la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro.

25 personas dejan el albergue

El albergue del colegio Los Almendros de El Secadero se desmontará, después de que las 25 personas allí trasladadas hayan podido regresar a sus domicilios.

Cruz Roja retira este domingo este recurso de realojamiento para dejar paso a la limpieza de las instalaciones del centro educativo, ante la posibilidad de poder retomar este lunes su actividad lectiva presencial.

Los alcaldes de Casares y San Martín del Tesorillo, Juan Luis Villalón y Jesús Fernández, respectivamente, han estado presentes en la reunión de coordinación. Muchos vecinos se habían marchado de sus viviendas antes de los desalojos.

Aviso de lluvia en Serranía de Ronda

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la Serranía de Ronda se espera que vuelvan a producirse precipitaciones a partir de las 22:00 horas de este domingo, y hay aviso amarillo por lluvias en esta comarca entre las 00:00 y las 17:00 horas del lunes. Desde el pasado 4 de febrero, el tren de borrascas que ha pasado por la provincia de Málaga ha derivado en la gestión de 527 incidencias gestionadas por el servicio de Emergencias 112.

Los niveles de los ríos se encuentran estables o en descenso, como es el caso del río Guadalhorce a su paso por Bobadilla. Respecto a los embalses, el Conde de Guadalhorce sigue desembalsando a 55 metros cúbicos por segundo y el Guadalteba a 53 metros cúbicos por segundo, este lo hace hacia la presa del Guadalhorce, que se sitúa en el 87,38%.

Casasola está al 59,99% y mantiene su capacidad de desembalse a 30 metros cúbicos por segundo; El Limonero ha dejado de desembalsar y se sitúa al 94,86%; y La Concepción está al 79,63%.

Las lluvias de los últimos días han causado afecciones en carreteras de la red autonómica de Málaga y permanecen cortadas totalmente seis de ellas en la provincia: la A-366 (Guaro), la A-7286 (Campillos), la A-2300 (Ronda-Montecorto), la A-7202 (Campillos), la A-373 (Cortes de la Frontera) y la A-7156 (Casares).