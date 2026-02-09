La Junta desactiva el Puesto de Mando Avanzado de Casares y establece un dispositivo de proximidad

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha desactivado este lunes por la tarde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en la tenencia de alcaldía de Casares Costa, una vez que han remitido los episodios de fuertes lluvias en la provincia y que la previsión de AEMET sitúa las precipitaciones es niveles inferiores a los días anteriores.

Asimismo, aunque los niveles de riesgo por inundación del río Guadiaro han descendido lo suficiente para que se tome la decisión de desactivar el dispositivo del PMA, la delegada del Gobierno ha informado de que se va a disponer de un dispositivo de proximidad en la zona del municipio de Casares para que, "en caso de necesidad, todos nuestros dispositivos activados se encuentren cerca para asistir a El Secadero".

Así, dicho dispositivo estará formado por Bomberos de Estepona, Protección Civil de Manilva, SUAP de Estepona, un retén de Infoca en Casares y Guardia Civil de Casares que seguirán activos para supervisar la evolución de la emergencia en el núcleo de El Secadero, en Casares, y poder llegar lo más pronto posible en caso de necesidad.

Aisladas en El Secadero

El PMA de Casares, en la Costa del Sol Occidental, se instaló el pasado 5 de febrero para coordinar las actuaciones y la ayuda a las 1.500 personas que se quedaron aisladas en la pedanía de El Secadero, una de las zonas más afectadas por la borrasca Leonardo en la provincia de Málaga. Su labor ha sido fundamental para la coordinación de los distintos operativos en esta área y el auxilio a la población.

Gracias al trabajo del PMA se ha podido centralizar la labor de los distintos operativos desplegados sobre el terreno y mejorar la respuesta ante la evolución de la situación. Asimismo, el PMA de Casares Costa asumió el 6 de febrero la gestión de la emergencia en el municipio limítrofe de San Martín del Tesorillo (Cadíz), donde se trasladó la delegada del Gobierno para gestionar con el Ayuntamiento la respuesta a las necesidades y a las incidencias de la localidad.

354 operativos

A lo largo de estos días, desde la instalación del PMA de Casares, el operativo de emergencias ha estado conformado por un total de 354 operativos profesionales y un centenar de medios materiales procedentes de Protección Civil de Manilva, Benalmádena, Campillos y Málaga, Policía Nacional, Policía Autonómica, Guardia Civil, Policía Local de Málaga y Cádiz, emergencias 061, Consorcio Provincial de Bomberos, dispositivo del Plan Infoca, Agentes de Medio Ambiente y guardería fluvial, Cruz Roja y la UME.

Durante la reunión de coordinación de este pasado domingo se adoptó, asimismo, la decisión de que los 180 vecinos de El Secadero y San Martín del Tesorillo pudieran regresar a sus casas, después de que tuvieran que abandonar sus viviendas el pasado día 7 de febrero de manera preventiva, ante la probabilidad de la crecida del río Guadiaro y la consiguiente inundación de las viviendas.

En este sentido, un dispositivo de emergencias se desplazó al núcleo de El Secadero para permanecer allí durante toda la jornada del sábado y el domingo para que, en caso de crecida del río y aislamiento de la población, estuvieran ya en el interior del mismo para asistir a los vecinos.

El dispositivo estuvo formado por tres UVI móviles del 061, una embarcación y vehículo ligero del Consorcio Provincial de Bomberos, y un total de 18 efectivos desplegados y ocho profesionales sanitarios (dos médicos, dos enfermeros y cuatro técnicos de emergencia).

Albergue provisional

Cruz Roja habilitó un albergue provisional en la Casa de la Cultura de San Martín del Tesorillo, con 50 camas habilitadas que no han tenido que ser utilizadas; y un albergue provisional con 100 camas en el gimnasio del colegio Los Almendros de El Secadero, en el cual fueron trasladadas 25 personas.

Estas familias regresaron a sus domicilios también durante este pasado domingo. Durante este lunes los bomberos forestales del dispositivo Infoca se han trasladado a estos emplazamientos para colaborar en las labores de limpieza.

Así, han realizado labores de limpieza en el interior del IES Azahar de San Martín del Tesorillo y han despejado diversas calles que estaban cubiertas por el lodo y el barro en el núcleo de El Secadero.

Actividad lectiva presencial

Por otra parte, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga ha destacado que la vuelta a la presencialidad en los colegios se ha llevado a cabo con normalidad durante este lunes y que para este martes el único centro que aún no puede retomar la presencialidad es el CPR Alto Genal de Cartajima.

Hay que tener en cuenta que en el mismo edificio donde se ubica este centro también se encuentra la educación permanente que se ofrece en horario de tarde. Asimismo, se mantienen afectadas tres rutas de transporte escolar que siguen sin poder prestar servicio por el estado de las carreteras.