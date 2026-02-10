Torremolinos rinde homenaje a Manuel de Falla el Día de Andalucía

Torremolinos rinde homenaje a Manuel de Falla el 28 de febrero, Día de Andalucía para conmemorar el 150 aniversario de su nacimiento.

El acto se celebrará, a las 11:30 horas en la plaza Costa del Sol. El programa se articula en torno a uno de los compositores andaluces de mayor renombre universal, Manuel de Falla, referente de la música española del siglo XX y símbolo de la proyección internacional de la cultura andaluza.

El programa incluye la interpretación de dos de las obras más emblemáticas de Manuel de Falla, en arreglo para piano y violín: ‘Nana’ y ‘Danza ritual del fuego’, interpretadas por Mario Campoy, al piano, y Javier Navarro, al violín.

El acto incorporará una creación contemporánea que evidencia la continuidad y la vitalidad de dicha tradición en la actualidad. La obra, titulada ‘Ayra/Brizza’, es una reflexión musical sobre el folklore andaluz desde una perspectiva actual. Estará a cargo del compositor Eneko Vadillo, residente en Torremolinos y nacido en Málaga.

Otras actividades

El mismo 28 de febrero, a las 11:00 horas, se realizará una ofrenda floral en homenaje a Blas Infante, en la plaza que lleva su nombre.

Sobre las 12:00 horas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un pasacalle de la panda de verdiales de Almogía, que partirá de la plaza Costa del Sol y recorrerá la calle San Miguel, plaza de la Unión Europea y plaza Andalucía.

Los mayores de Torremolinos contarán con su tradicional desayuno andaluz de pan con aceite y café. Se les ofrecerá en todos los centros de participación activa y centros municipales de convivencia a las 10:00 horas. Las inscripciones se pueden realizar en los mismos centros.

El taller banda de la Escuela Municipal de Música de Torremolinos, bajo la dirección del profesor Raúl Benítez Cala, ofrecerá un concierto gratuito bajo el título ‘Estampas andaluzas: viva el pasodoble’. Será el 19 de febrero a las 19:00 horas en el salón de actos del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso.

Noticias relacionadas

Por otra parte, el Mercado Sabor a Málaga se instalará en la Avenida Palma de Mallorca del 26 de febrero al 1 de marzo, de 12:00 a 22:00 horas con productos agroalimentarios autóctonos de la provincia de Málaga y actuaciones musicales en directo.