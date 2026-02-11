Fuengirola culmina la primera fase de la Policía de Cercanía con un balance «muy positivo»

El Ayuntamiento de Fuengirola ha culminado la primera fase del nuevo dispositivo de Policía de Cercanía, un modelo que refuerza la presencia de agentes a pie en los barrios y que, en pocas semanas de funcionamiento, ha permitido mejorar la seguridad, reforzar la confianza con los vecinos y detectar incidencias concretas para todo el Ayuntamiento.

Así lo anunció este martes el concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Ponce, quiendetalló que, en esta primera etapa, los agentes de Cercanía han desarrollado servicio de lunes a viernes, en horario de mañana, recorriendo todos los barrios de la ciudad: Centro, Los Boliches–Los Pacos, Boquetillo, San Cayetano, Recinto Ferial–Plaza de la Hispanidad–Núcleos, Torreblanca–Carvajal, Miramar–Virgen del Carmen y Las Chozas.

Durante estas jornadas se han realizado decenas de entrevistas con comercios, establecimientos de hostelería, servicios municipales, farmacias, mercados, gimnasios y vecinos, que han permitido tomar el pulso real a la ciudad, barrio a barrio. «La Policía de Cercanía no sale a pasear, sale a escuchar, a ver y a resolver problemas. Los propios comerciantes nos dicen que ven más policía y menos conflictos, y eso es la mejor prueba de que el dispositivo funciona», indicó el edil.

Los informes de servicio reflejan que la percepción mayoritaria de los comerciantes es de tranquilidad y seguridad en sus barrios. En zonas que inicialmente preocupaban más, como el entorno de la Plaza de la Hispanidad y los Núcleos, la avenida Jesús Cautivo en Los Boliches o puntos concretos del Centro, los responsables de los negocios han trasladado que la presencia de personas sin hogar y de toxicómanos ha disminuido y la convivencia ha mejorado, destacando la mayor presencia policial.

Además de esa labor preventiva, la Policía de Cercanía ha desarrollado actuaciones operativas relevantes, como: control de tráfico y seguridad vial; control de caravanas y autocaravanas en el Recinto Ferial; detección de infracciones urbanísticas y de vía pública, como obras sin licencia o ocupaciones indebidas de la calle; y auxilio a personas vulnerables, como mayores que han sufrido caídas en su domicilio o personas en situación de embriaguez en la vía pública, en coordinación con servicios sanitarios y teleasistencia.