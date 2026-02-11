Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Temporales

Mijas comienza trabajos de desmontaje del tramo de la Senda Litoral afectado por temporales

Los trabajos de reconstrucción en la Senda Litoral de Mijas incluirán rehacer el muro de escollera, pilotar hasta un metro bajo el nivel del mar y cubrir el pilotaje antes de reinstalar las tablas de la pasarela

Senda Litoral afectada por temporales en Mijas

Senda Litoral afectada por temporales en Mijas / L.O.

La Opinión

El Ayuntamiento de Mijas ya se ha puesto manos a la obra para iniciar la reconstrucción del tramo de la Senda Litoral afectado por los recientes temporales marítimos. Así, los operarios municipales trabajan en el obligatorio desmontaje de la pasarela en la zona de El Capricho, que fue derribado por la fuerza de las olas, y al mismo tiempo la delegación de Infraestructuras prepara la declaración de emergencia para acelerar los trabajos "todo lo posible".

El concejal de Playas, Daniel Gómez, ha visitado la zona y ha recordado que el litoral de la provincia de Málaga "ha recibido el embate de continuos temporales a lo largo de las últimas semanas que han horadado la base del tramo". El hecho de que tanto el pilotaje como gran parte de la estructura sean de madera --lo que favorece la sostenibilidad y la integración en el territorio-- provoca sin embargo que su fragilidad también sea mayor ante la fuerza del mar.

La declaración de emergencia por temporal en la que trabaja Infraestructuras permitirá acelerar la tramitación del arreglo del tramo, puesto que la adjudicación de los trabajos se hará más rápidamente. En el informe previo de daños, Infraestructuras constató que las repetidas acometidas de las olas "horadaron la protección de arena que aislaba los pilotes sobre los que se asienta la estructura".

Muro de escollera

En la inspección realizada se informó de un deslizamiento del terreno que provocó que los pilotes se quedaran sin apoyo suficiente, por lo que la pasarela quedó parcialmente en volandas.

El último temporal, que obligó a decretar un aviso naranja por olas de hasta cuatro metros, terminó de derribar este pequeño tramo en El Capricho. Ahora que parece que los temporales dan una tregua es el momento de afrontar la reconstrucción de lo derribado.

Los arreglos obligarán a rehacer el muro de escollera que se encuentra detrás del tramo, a pilotar de nuevo hasta la distancia de un metro bajo el nivel del mar como mínimo y a cubrir el pilotaje, antes de proceder a la instalación de las tablas que conforman la pasarela.

