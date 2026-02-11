Seis detenidos de una trama societaria que explotaba ilegalmente un hotel en Benalmádena

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a seis personas vinculadas con la administración de distintas empresas que se sucedían al frente de la explotación fraudulenta de un hotel en el municipio malagueño de Benalmádena, en contra de la voluntad de sus legítimos propietarios.

Los sospechosos han sido arrestados por su presunta implicación en delitos de estafa y falsificación documental, al perpetuarse, bajo diferentes artimañas, bajo el control de un establecimiento cuyos dueños habían denunciado en comisaría una compleja trama que, sin autorización, subarrendaban las instalaciones "en cadena", de unas sociedades a otras, lucrándose de la explotación ilícita, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Las detenciones, practicadas el 4 de febrero en Málaga, están directamente relacionadas con la orden de desalojo decretada este miércoles en el establecimiento por la autoridad judicial competente --Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torremolinos, Plaza Número 5--, y ejecutado por agentes de la Policía Nacional, con colaboración de la Policía Local.

La investigación, asumida por agentes del Grupo II de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Málaga, sostiene que los investigados, lejos de caer en un presunto impago o incumplimiento de contrato, habrían actuado de manera connivente, bajo engaño, y utilizando contratos falsificados de cesión de la explotación, al fin de perpetuarse al frente del complejo hotelero.

Uno de los detenidos / L.O.

Así, la investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta en la Comisaría de Torremolinos-Benalmádena en el año 2024 por un representante legal de la propiedad del hotel, en la que informaba que distintas sociedades se habían sucedido en la explotación de las instalaciones, sin permiso. Al respecto, han precisado que los dueños del complejo hotelero, en su momento, llegaron a un acuerdo de arrendamiento del inmueble con una empresa, pero no consintieron los sucesivos traspasos a terceras compañías.

En este sentido, la sociedad denunciante había instado a la iniciación de diversos procedimientos administrativos en el Ayuntamiento de Benalmádena, que se veían obstaculizados al presentar los investigados documentación susceptible de resultar falsificada.

La Policía Nacional asumió la investigación de los hechos, estudiando la vasta documentación aportada por la parte denunciante, así como solicitando medidas judiciales, de manera que se lograra determinar la existencia de un cúmulo de sociedades controladas por empresarios vinculados entre sí, los cuales se habían perpetuado de manera fraudulenta en la explotación del hotel, mediante la confección de contratos de subarrendamiento fraudulentos, sin el consentimiento de la parte denunciante.

El modus operandi del entramado, controlado inicialmente por ciudadanos procedentes de países de Oriente Medio, fue posteriormente continuado por sociedades españolas, que asumieron el control del establecimiento en las mismas condiciones. Finalmente, mediante el análisis de la documentación bancaria se determinó que no se llevó a cabo, en ningún caso, pago de importes compatibles con el abono de rentas, ni entre las sociedades que se sucedían de modo ficticio, ni a la parte denunciante.

De igual modo, se examinaron los expedientes administrativos en los que se utilizó documentación falsificada, con el objetivo de determinar los efectos que la parálisis de dichos procedimientos había causado en la situación del establecimiento. Fruto de las averiguaciones, los agentes detuvieron el pasado día 4 de febrero a seis personas por su presunta responsabilidad en los delitos de estafa y falsedad documental.

Además, hay un séptimo investigado que se halla en un centro penitenciario por otros delitos. La estimación del perjuicio causado a la sociedad propietaria se estima en tres millones de euros. También se ha procedido al bloqueo de 15 cuentas bancarias, así como de 16 inmuebles valorados en alrededor de 3,3 millones de euros, vinculados con los investigados. La operación, denominada 'Target', sigue abierta.